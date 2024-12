Kraven, a vadász: a Sony-univerzum haláltusája

Ebből akár egy jó apa-fia viszály is kisülhette volna, de nem sült

(Fotó: Collection ChristopheL via AFP)

Színészek kontra szkript

Aaron Taylor-Johnson szerető férj, csodás apuka, egyesek szerint a legjóképűbb férfi a világon, és ráadásul egyáltalán nem egy rossz színész. Az utolsó állítást már bebizonyította többször is. Az internet népe kifejezetten imádta a Gyilkos járatban, ahogy bajszos rosszfiúként verekszik vérre menően Brad Pitt-tel, de képregényfilmes múltja is van, hiszen a Bosszúállók második részében ő alakította Pietro Maximoffot, azaz Higanyszálat. Eddigi tapasztalata, no meg fizimiskája alapján tökéletes választásnak tűnt a szerepre. A megjelenésével nincs is semmi gond, de az az ember érzése, mintha elfelejtette volna hivatása minden apró fortélyát, és maximum az alapokra tud támaszkodni. Ez abban nyilvánul meg, hogy színészi repertoárja Dwayne Johnsont megszégyenítő módon többnyire csak homlokráncolásból, illetve szemöldöke felhúzásából áll. A vadállati jegyekkel felvértezett mozgása pedig Rob Schneider régi vígjátékát, a Tök állatot idézi néhol.