Macaulay Culkin tragédiája a legnagyobb szerepe

A ’90-es években Macaulay Culkint olyan szárokkal említették egy lapon, mint Michael Jackson vagy épp Michael Jordan. Egyértelműen uralta a XX. század utolsó évtizedét a kisfiú, aki gyermeki őszinteséggel és bájjal rabolta el mindannyiunk szívét.

Macaulay Culkin igazi popkulturális ikon volt a '90-es években (Fotó: Photo12 via AFP)

Macaulay Culkin bebizonyította, hogy van élet a sikeren túl is

De Macaulay Culkin nem csak a csúcson, a mélyben is járt, ugyanis a Reszkessetek betörők! sikerét a második részt követően már nem tudta megismételni. Jött a My Girl, aztán a Richie Rich, de egyik film sem tudta felülmúlni a kezdeti sikersztorit és a kiugró számokat. Nagyon bölcsen, a kis Macaluay 1995-ben bejelentette a visszavonulását. Tette mindezt a Time címlapján – ami valljuk be a ’90-es évek közepén nem túl megszokott egy tizenéves kis sráctól.

Mindössze 10 éves volt, mikor Macaulay Culkin lába előtt hevert az egész világ (Fotó: Getty Images)

A korai világsiker és a hírnév ugyanis hamar bedarálta az akkor még mindig csak 15 éves fiú lelkét, amihez az sem tett hozzá, hogy Macaulay Culkin életét rendkívül nagy nyilvánosság kísérte. Így derült fény, hogy vagyonkezelőivel, akik egyben szülei is, jogi csatát vív. Macaulay Culkin próbálta megmenteni a kisgyermeket, aki túl sok figyelmet kapott, túl rövid időn belül. Az akkor még szemtelenül fiatal színész úgy mesélt erről az időszakról, hogy úgy érezte, soha többé nem akarja művelni a színészetet.

Macaulay Culkin tudatosan fordult el Hollywoodtól (Fotó: Northfoto)

Ezt alá is támasztják az olyan tettei, amikor nagy halom pénzt hagyott az asztalon és nem vállalta el harmadjára is Kevin McCallister szerepét, így bedöntve a teljes franchise-t, amely beskatulyázta őt. Ezt követően teljes mértékben visszavonult a hollywoodi vérkeringésből, egyáltalán nem vállalt semmilyen szerepet, így egyrészről kikerülte a sztereotípiákat, másrészről családjuk démonjával is le tudott számolni. Édesapja, Kit Culkin ugyanis a saját filmes sikertelenségét próbálta fia által eggyel jobban megélni. A kis Macaulay persze a kezdetekben élvezte az őt övező felhajtást, de édesapja kizárólag a siker és a pénz megszállottjává vált. Mikor pedig szülei a válás mellett döntöttek, Macaulay Culkin hivatalosan is függetlenítette magát tőlük, ráadásul az addig felgyűlt vagyonát is mások felügyeletére bízta édesapja helyett.