Macaulay Culkin ezért szólítja inkább Carherine O’Harát anyaként

Aki pedig utánanéz Macaulay Culkin és szülei viszonyának, az döbbenetből felocsúdva hamar rájön, hogy a mára 44 évessé vált, egykori gyerekszínész miért érzi magához sokkal közelebb a Reszkessetek betörők-ös anyukáját, mint a saját szüleit.

Macaulay Culkin kisgyermekként vált családja fő kereseti forrásává (Fotó: Getty Images)

Macaulay Culkin már kisgyermekként családfenntartóvá vált

Köszönhetően a Reszkessetek betörők és a filmet övező elképesztő sikernek. A kis Macaulay ezt követően nem csak Amerika, de az egész világ legkedveltebb kisgyermeke lett, több filmben is szerepet vállalt. Mindeközben édesapja, Kit Culkin pályára állította testvéreit is, Kieran és Rory Culkin karrierjét is.

Macaulay Culkin és szülei, Kit Culkin és Patricia Brentrup (Fotó: Getty Images)

Az egyre növekvő hírnév viszont szép lassan viszályt szított a Culkin családban, így szülei 1995-ben, 21 év házasságot követően úgy döntöttek, hogy inkább külön utakon folyatják. Kit Culkin és Patricia Brentrup elváltak, Macaulay pedig nem bírta az ezzel járó hajcihőt, így jobbnak látta visszavonulni a hollywoodi villódzó fények világától.

A gyerekszínészként híressé lett, mára 44 éves apukává vált Macaulay Culkin sokáig hallgatott, ám mikor megtörte a csendet, elárulta, hogy máig sem tette túl magát a traumákon, amelyeket a szülei okoztak neki. Azt pedig, hogy mennyire nem, mi sem példázza jobban, minthogy Macaulay Culkin anyja nem vett részt a a színész Hírességek sétányán avatott csillagjának ceremóniáján sem.

Az egykori gyereksztár mára kétgyermekes apuka (Fotó: Getty Images)

Édesanyjáról soha nem beszél, édesapjáról viszont annál inkább

Bár arról sosem nyílt meg igazán, hogy édesanyjától miért távolodott el, Macaulay Culkin többször is beszélt édesapjával való kapcsolatáról. Az egykori gyerekszínész többször is mesélt arról, hogy édesapja – verbálisan és fizikailag is – bántalmazta, valamint a 2006-ban megjelent Junior című regényében több nyílt levelet is írt Kit Culkinnak. 2018-ban Macaulay Culkin így nyilatkozott Kit-ről:

Tégy jót, különben megütlek. Rossz ember volt. Abuzív, fizikailag és mentálisan is – ha akarom, megmutathatom az összes hegemet.

– mondta 2018-ban a WTF With Marc Maron című műsorában, ám a Reszkessetek betörőkkel világhírnévre szert tett színész nem állt meg itt. Azt mondta, édesapja – aki szintén próbálkozott színészkedéssel – mindvégig féltékeny volt a sikereire.