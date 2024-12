A Csinibaba sikerreceptjét igyekszik követni most a Hogyan tudnék élni nélküled? is

Csinibaba (1997)

A Csinibaba is egy új műfajt honosított meg idehaza, ami persze külföldön, főleg Amerikában már régóta népszerűnek számított – és aminek sikerreceptjét igyekszik követni most a Hogyan tudnék élni nélküled? is. Ez a „jukebox musical”, amiben közismert slágerek előadására fűzik fel a cselekményt, a legtöbbször valamilyen életvidám szerelmi történetet. Tímár Péter rendező a maga groteszk látásmódjával persze csavart is a zsáneren egyet, görbe tükröt állítva a Kádár-korszak, meg az iránta meglévő nosztalgia elé.

Balaton Method (2015)

Rév Marcell kamerája előtt manapság már Zendaya, Miley Cyrus, Lady Gaga vagy Beyoncé forgolódik Hollywoodban, de alig egy évtizeddel ezelőtt még a Balatonon készített rendhagyó zenés filmet a magyar könnyűzene színe-javával. Szimler Bálint rendező filmjében mind a 17 dal egy külön kis történet, élőben rögzített zenével, pazar vizuális ötletekkel, és persze végig különféle balatoni élményekhez kapcsolódva.

Hogyan tudnék élni nélküled? (2024)

December 12-én kerül a hazai mozikba Orosz Dénes musicalje, benne Demjén Ferenc mindenki által oly jól ismert slágereivel. Balatoni nyár, szerelem, nosztalgia, közönség kedvenc ifjú sztárok és sok-sok zene: az összetevők adottak.