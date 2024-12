Matthew McConaughey-t mindenki imádja, de ezeket kevesen tudják róla

Nemcsak színész, de üzletember, zenész és író is (Fotó: AFP)

Brazil zenét játszott a szülőszobában

2006-ban ismerkedett meg a modellből divattervezővé lett brazil Camila Alvesszel, aki azóta is a párja, 2012 óta pedig a felesége is. Az első gyerekük 2008-ban született meg (azóta még kettő gyerkőc követte), és a jeles alkalomból nyolc órán keresztül játszott brazil zenét a szülőszobában a brazil a feleségének, hogy ezzel segítse a vajúdásban.

Szereti a körforgást, de nem az ajtókban

Mielőtt még belevágott volna a családi életbe, volt egy különös szokása: minden este másik ágyban aludt. Ezt úgy érte el, hogy a házában három különböző hálószoba szolgálta a kényelmét, és ő minden este másikba vándorolt át lefeküdni. Máshol viszont egyáltalán nem szereti a körforgást: az egyetlen fóbiája a forgóajtókhoz kapcsolódik.

Minden napját rögzíti

Élete nagy részében minden egyes napjáról készített feljegyzést. A naplói pedig nagy segítséget jelentettek akkor, amikor megírta az önéletrajzát: a kötet magyarul is többször megjelent 2020 óta Zöldlámpa címmel.

Nemrég tudta meg, hogy a legjobb haverja valószínűleg a féltestvére

Ez a legjobb haver pedig ráadásul egy hollywoodi sztár, akivel A törvény nevében (True Detective) sorozatban emlékezetes párost is alkottak, azaz Woody Harrelson. 2023-ban árulta el McConaughey egy interjúban, hogy az édesanyja bevallotta: nagyon közelről ismerte Harrelson apját, ráadásul épp az ő születése előtti időkben. Hogy a történet még szebb legyen: Harrelson apjának foglalkozása bérgyilkos volt, és börtönben halt meg.

Tűzvész vár rá

A mozivásznon már 2019 óta nem láthattuk Matthew McConaughey-t, az Úriemberekben játszott főszerepe óta csak szinkronmunkákat vállalt. Két új filmje viszont már leforgott, és bemutatóra vár: a The Lost Bus egy kaliforniai tűzvész igaz történetét meséli el, a The Rivals of Amziah Kingben pedig Kurt Russellel küzd meg nevelőszülőként. De a hírek szerint a Kevin Costner távozása után véget érő Yellowstone utódsorozatának is ő fogja játszani a főszerepét.