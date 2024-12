A Max összeválogatott egy csokor filmet az ünnepekre

A Max idén is elhozta filmjei legjavát. A legnézettebb tartalmai javát beválogatta a streamingcsatorna a téli ajánlójába, amelynek frappánsan a Végre mind együtt gyűjtemény nevet adták. Mi ennek a válogatásnak egy almappájában találtunk a karácsony meghitt pillanataihoz 5 romantikus filmet, amit feltétlenül látnod kell. Íme a Max Végre mind együtt gyűjtemény romantikus filmjeinek legjava.

A Max egyik legjobb romantikus filmje az Ünnepi dallamok (Fotó: HboMax)

Ünnepi dallamok (Holiday Harmony)

Az énekes Gail (Annelise Cepero) útnak indul, hogy megvalósíthassa élete legnagyobb álmát, ám nem minden úgy alakul, ahogy azt a lány eltervezte. Egy kisebb malőr folytán Gailnek várnia kell, míg az autója ismét működőképes lesz, illetve alkalmas arra, hogy elrepítse élete előadására, az iHeartrádióba. Gail addig sem tétlenkedik, egy csapat gyerekkel üti el az időt, felkészíti őket a lelkesen várt karácsonyi fellépésükre, illetve természetesen teljesen belehabarodik az autószerelőjébe, Jeremy-be (Jeremy Sumpter).

Sydney Sweeney és Glen Powell macska-egér harca óriási sikernek örvend (Fotó: Sony Pictures Entertainment (SPE / Collection ChristopheL via AFP)

Imádlak utálni (Anyone But You)

Bea (Sydney Sweeney) és Ben (Glen Powell) története igazán furcsán indult, ez pedig megalapozta a két ember egymáshoz való viszonyát egy életre. Legalábbis úgy tűnik, mivel Bea és Ben csak utálni tudják egymást. Egy ausztráliai esküvőn azonban mégis meg kell emberelniük magukat, hiszen jó pár napot egymás közelében kell tölteniük és az egymás iránt érzett ellenszenvükkel nem rondíthatnak bele az esküvőbe. Mit tesz ilyenkor két megfontolt felnőtt? Paktumot kötnek, elhitetik mindenkivel, hogy szerelmesek, hátha úgy majd nyugodtabbá válik a hangulat.

A Shakespeare klasszikus filmvásznon is magával ragadó (Fotó: HBO Films - Shakespe / Collection ChristopheL via AFP)

Ahogy tetszik (As You Like It)

William Shakespeare azonos című klasszikusának igazán gyönyörű és kreatív filmre vitele a mű, melyet Kenneth Branagh rendezett és kiválóan körüljárja a mű által is oly nagyra tartott szerelmet és más felemelő érzéseket a földön. A gonosz Frederick herceg (Brian Blessed) száműzi fivérét, ellenben annak lányát, Rosalindot (Bryce Dallas Howard) megteszi társuralkodónővé saját lánya mellé. A királyi udvarban vendégeskedő Orlando (David Oyelowo) pedig először kíváncsiságot, majd szerelmet ébreszt Rosalindben, aminek következtében Frederick herceg száműzi a lányt.