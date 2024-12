Megoldatlan gyilkosságok Hollywoodban: sztárok rejtélyes halálesetei

Hollywood mindig is ontotta magából a feledhetetlen rejtélyeket: már a némafilmek korában is népszerűek voltak a bűnügyi történetek. De az igazi, rejtélyes hollywoodi esetek a valóságban is megtörténtek, sőt, az Álomgyár történetében is vannak megoldatlan gyilkosságok.

Megoldatlan gyilkosságok, történetek, amelyeket nem a fantázia, hanem a valóság teremtett. Hollywooddal kapcsolatban sokáig az élt a közhiedelemben (nem csak Amerikában, de szerte a világon), hogy maga a csillogás, a siker és a gazdagság fellegvára, a hely, ahol ontják magukból a szép álmokat a filmstúdiók, mindenki nagyon szép és nagyon boldog. Csakhogy a valóságban Hollywood rengeteg rémtörténetet és tönkre tett életeket rejtett: a díszes kulisszák mögött, az amerikai felső tízezer tagjai között már a némafilm-korszakban burjánzott a bűn, így a kábítószer, a nemi erőszak mellett megjelentek az első, máig megoldatlan gyilkosságok is. Roscoe Arbuckle rabosítási képe: a némafilmek sztárjával kezdődtek a nagy hollywoodi megoldatlan gyilkosságok

Fotó: Gettyimages Az amerikai stúdiórendszer egyik legrégebbi megoldatlan gyilkossága, egyben Hollywood első igazi szexbotránya a némafilm-korszak népszerű komikusának, a burleszk-csillag Roscoe "a Hájas" Arbuckle 1921. szeptember 5-i emberölési ügye volt. Arbuckle ugyan ártatlan volt, és fel is mentették, mégis ráment a karrierje: a nemi erőszakkal és a filmek világába vágyakozó Virginia Rappe meggyilkosával vádolt Arbuckle ügyének három tárgyalása alatt teljesen ellene fordult a sajtó, a közvélemény és a színész korábbi sikereiből dollármilliókat nyerő stúdiók is. S bár az kiderült, hogy a a San Franciscó-i St. Francis Hotelben tartott, szesztől és szextől csatakos partin Arbuckle nem követett el sem erőszakot, sem gyilkosságot (ebből az egyik állítólagos szemtanú próbált zsarolással hasznot húzni), Rappe halálának körülményei a mai napig tisztázatlanok. Ugyancsak rejtélyes hollywoodi gyilkosság a feltételezések szerint Thomas H. Ince rendező-producer-forgatókönyvíró 1924. november 19-én bekövetkezett halála. Noha a hivatalos jelentés szerint Ince halálának oka szívinfarktus volt, ám egyes tisztázatlan, gyanús körülmények miatt a mai napig tartó találgatás vette kezdetét, miszerint az első modern filmgyárat is megalapító, haláláig a legbefolyásosabb hollywoodi embernek számító Ince-t meggyilkolták. Ugyanis Ince a nagy hatalmú sajtómágnás, William Randolph Hearst luxushajóján halt meg, és a körülményekre a jacht vendégei, akik Ince születésnapját akarták megünnepelni a hajón, egymásnak és olykor önmaguknak is ellentmondva emlékeztek vissza. Ráadásul olyan szemtanúkról van szó, mint Hearst szeretője, a színésznő Marion Davies, valamint Charlie Chaplin, Louella Parsons újságírónő és Ince szeretője, Margaret Livingstone színésznő. A legnépszerűbb feltételezés szerint maga Hearst lőtte le Ince-t, mégpedig féltékenységből, ráadásul nem is őt, hanem a nagy nevettető Chaplint akarta meglőni, akiről azt gyanította, összeszűrte a levet Marion Davies-szel, Ince pedig épp a két dulakodó férfit akarta szétválasztani, amikor Hearst kezében elsült a revolver.

Marilyn Monroe a Hét év vágyakozás c. filmben

Fotó: AFP/20TH CENTURY FOX / Photo12 / AFP/20TH CENTURY FOX / Photo12 De ugyanilyen rejtélyes a zenész és filmzeneszerző Peter Ivers 1983-as halála, amellyel kapcsolatban a Szellemirtók sztárját és agytrösztjét, Harold Ramist is kapcsolatba hozták, ugyanis Ramis felesége közeli kapcsolatot ápolt a Los Angeles-i otthonában egy kalapáccsal agyonvert Iversszel. Vagy ott van Bruce Lee, a harcművészeti filmek legendás sztárja, aki 1973-ban épp egy filmterven egyeztetett többed magával a tajvani származású színésznő Betty Ting Pei hongkongi lakásán, amikor fejfájásra panaszkodott, bevett némi fájdalomcsillapítót, lepihent és többé nem tért magához - a boncolás szerint allergiás volt a gyógyszer egyik összetevőjére, és agyduzzadást kapott. A 32 évesen elhunyt sztár rajongói szerint pedig a fitt Lee inkább gyilkosság áldozata lehetett: esetleg a triádok, azaz a kínai maffia ölette meg. És hosszan lehetne sorolni: Bob Crane, Natalie Wood, Barbara Colby, Brittany Murphy... Mind rejtélyes körülmények között haltak meg, miközben ott vannak azok a színészek, akiknek gyilkosai ismertek (az élen Roman Polanski feleségével, Sharon Tate színésznővel), és persze az is előfordult, hogy egy sztárra nem csak a gyanú árnyéka vetült, de sikerült is bizonyítani vétkességét egy emberi élet kioltásában.

