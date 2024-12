Megállította az időt a Vészhelyzet és a Streetfighter sztárja: Így néz ki a 61 éves Ming-Na Wen

Van, akinek sikerül megállítania az időt. Közéjük tartozik a Vészhelyzet dr. Jing-Mei Chen-jét alakító Ming-Na Wen is, aki szinte hihetetlen módon, de idén a 61. születésnapját ünnepelte. Az egzotikus külsejű sztár nem esett bele abba a hibába, mint a szebb napokat látott Isabelle Adjani, vagy a rehabok után teljesen eltorzuló Melanie Griffith, hanem természetes adottságait kihasználva, ésszerű keretek között tartotta meg a szépségét.

Ming-Na Wen a Vészhelyzet 118 részében játszott (Fotó: AFP)

Ming-Na Wen, aki szó szerint beverekedte magát a kilencvenes évekbe

Az 1963-as születésű színésznő eddig több, mint 100 filmben szerepelt. A magyar közönség még a VHS-es Jean Claude Van Damme-filmben, a Street Fighter videójáték adaptációban figyelhetett fel az energiabomba színésznőre, aki egy erős gumibilincset is puszta kézzel tépett szét Chun-Li szerepében.

A sztár végül két fontos szerepet is kapott a kilencvenes években: a Vészhelyzet 118 epizódjában alakította dr. Jing-Mei Chen figuráját, illetve az 1998-as Mulán című rajzfilmben ő adta az eredeti verzióban a harcias lány hangját, aki fiúnak álcázza magát. A sztár a kétezres években is aktív maradt, leginkább olyan sorozatokban tűnt fel, mint a Boston Legal, Doktor Addison vagy a Két pasi - meg egy kicsi.

A 61 éves sztár 20 évet is bátran letaghatna (Fotó: AFP)

Mit csinál mostanában Ming-Na Wen?

A színésznő számára 2013-ban jött az újabb nagy lehetőség, ugyanis őt is beszippantotta a Marvel-univerzum és a SHEILDS-ügynökeiben kapott főszerepet. 7 év és 136 epizód után hagyta maga mögött Melinda May karakterét, amivel egy újabb sikerszériát tudtat maga mögött a sztár. Ming-Na Wen azóta kisebb munkákat vállalt, azonban jövőre újabb nagy dobásra készül: szerepet kapott az új Karate kölyök filmben, a Katare kölyök: Legendákban, ahol Jackie Chan mellett visszatér az első karate kölyök, Ralph Macchio is. A premier jövő májusban várható, a siker meg szinte garantált, úgyhogy a 61 éves színésznőre újabb jó szerepek várhatnak.