My Fair Lady: 15 érdekesség a 60 éves klasszikusról

1964-ben mutatták be minden idők egyik leghíresebb filmmusicaljét, a My Fair Lady-t. Az Audrey Hepburn főszereplésével készült népszerű mozi története számos érdekességet rejt.

A My Fair Lady kora ellenére is időtálló klasszikus (Fotó: WARNER BROS / Photo12 via AFP)

My Fair Lady érdekességek

1

A My Fair Lady többszörös adaptáció nyomán készült el: egy nagysikerű (és azonos című), 1956-os színpadi musicalt filmesítettek meg vele, mely musical pedig George Bernard Shaw 1913-as színdarabjának, a Pygmalionnak a zenés változata.

2

De már a Nobel-díjas G. B. Shaw színdarabja is egy közismert történetet dolgozott fel, ha nem is egy az egyben. A címbeli Pygmalion antik görög mitológiai alak, méghozzá egy szobrász, aki annyira tökéletes női figurát formál meg, hogy beleszeret a saját művébe, és azt kéri az istenektől, hogy keltsék életre. Ebből a szobrászból lett Shaw művében nyelvészprofesszor, aki egy utcáról összeszedett, durva szokásokkal és akcentussal bíró fiatal lányból farag úrinőt.

3

A My Fair Lady férfi főszerepét az a Rex Harrison játszotta el, aki a nagysikerű színpadi verzióban is alakította a figurát. A női főszereplőt viszont lecserélték: a színpadon brillírozó Julie Andrews helyett érkezett a filmsztár Audrey Hepburn, mert a producerek egy húzónevet akartak. Julie Andrewst később kárpótolta a sors, ráadásul musicalek révén, hiszen A muzsika hangja és a Mary Poppins főszereplőjeként ő is filmsztár, sőt Oscar-díjas lett.

4

Nem véletlen, hogy amikor a filmért Rex Harrison elnyerte az Oscar-díjat a legjobb férfi főszereplő kategóriájában, akkor Audrey Hepburnnek és Julie Andrewsnak egyaránt köszönetet mondott, mint partnereinek a szerepben.

Audrey Hepburn énektudás nélkül volt kiváló egy musicalben (Fotó: WARNER BROS / Photo12 via AFP)

5

Audrey Hepburn nem is rendelkezett a szükséges énekhanggal a szerephez, ezért aztán szinkronizálták őt a dalbetét alkalmával. Szinte az összes éneklős pillanatában Marni Nixon hangját hallhatjuk, kivéve a Just You Wait című, bosszút fogadó dalt.

6

Noha a szerepe szerint egy 21 éves lányt játszott, Audrey Hepburn már 35 éves volt a film forgatásának idején. Hogy ez kevésbé tűnjön fel, a sztori szerint 20 éves Freddy szerepére is egy harmincas színészt, Jeremy Brettet szerződtették.