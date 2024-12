Nastassja Kinski: Mi lett az egykori szexszimbólummal?

A világhírű, de súlyos bűnöket elkövető német színész, Klaus Kinski lánya maga is filmcsillaggá volt a 1970-es és 1980-as években. Az egykori szexszimbólum azonban jó ideje eltűnt a reflektorfényből, így utánanéztünk: mi történt Nastassja Kinskivel?

Apja hírneve és bűnei is megnyomorították Nastassja Kinski életét (Fotó: AFP)

Amikor még Nastassja Kinski a csúcson volt

A színésznő karrierjének legfényesebb időszaka az 1970-es évek végén indult, és az 1980-as években teljesedett ki. A Maradj meg ilyennek című olasz romantikus dráma Marcello Mastroianni oldalán tette sztárrá 1978-ban, majd Roman Polanski regényadaptációja az angol irodalom egyik klasszikusából, az Egy tiszta nő már a Golden Globe-díjat is elhozta számára. A nyolcvanas években Francis Ford Coppola musical-szuperprodukciója (Szívbéli) és a Párducemberek erotikus horrorja is nagy figyelmet keltett a szereplésével. A cannes-i Arany Pálmát elnyerő Wim Wenders-filmben, a Párizs, Texasban tündökölt talán a legfényesebben a jelenléte, a rendezőlegendával később együtt dolgoztak a Távol, mégis közel alkalmából is. De Nastassja Kinski ismerős lehet egy magyar vonatkozású filmből, Gárdos Éva Amerikai rapszódiájából is.

Mi mindent tudunk róla?

Nastassja Aglaia Nakszynski néven született 1961. január 24-én, az akkori Nyugat-Berlinben. A lengyel eredetű vezetéknevét a színészi pályán Kinskire rövidítette, akárcsak az apja, a világhírű német színész Klaus Kinski (Aguirre, Nosferatu, Pár dollárral többért). A lényegében mindenki által rettenetes figuraként jellemzett Klaus Kinski halála után Nastassja féltestvére, Pola állt elő a szörnyű titokkal, hogy az apja molesztálta őt gyerekkorában. Nastassja elárulta, hogy az apja nála is próbálkozott, de ő már elég idős volt ahhoz, hogy vissza tudja utasítani. A temetésén egyikük sem vett részt.

Nastassja Kinskinek hamar önállóvá kellett válnia, mert miután az apja elhagyta őket egy másik nőért, a pénzügyi nehézségek közepette belőle lett a családfenntartó. Modellkedni kezdett, majd jöttek a filmek is. Már kiskorú tinédzserként több filmben is meztelen jelenetekben szerepelt, ezekről felnőtt korában azt mondta, hogy szíve szerint nem vállalta volna őket, de senki nem volt mellette, hogy támogassa. Roman Polanski fedezte fel igazán, az ő javaslatára ment New Yorkba is színészetet tanulni. A nyolcvanas-kilencvenes évekre igazi szépségideál és szexszimbólum vált belőle. A magánélete viharosan alakult, a három gyereke három férfitól született, egyikük az épp a napokban elhunyt zenei producertől, Quincy Jones-tól. Nastassja Kinski életét egy speciális egészségügyi probléma, a narkolepszia egyik formája is nehezíti, emiatt például tilos vezetnie éjszaka, mert bármelyik pillanatban elaludhat.