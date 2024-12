Ami az általad említett szerzőiséget, illetve a felkérésre dolgozó, klasszikus értelemben vett mesterember-rendező szembeállítását illeti, nem látok efféle eltolódást – én most is igyekeztem úgy végezni a munkámat, hogy abban a személyiségem is benne legyen. Az író-énem miatt az előkészítés során voltak dramaturgiai észrevételeim is, ezeket mindig megbeszéltünk Krisztával és Anettel.

- Mivel nem te írtad a filmet, így nem is téged illet elsősorban a kérdés, de mégis: miért éppen Demjén Ferenc dalaira lett felfűzve a musical?

- Erről Kirády Attila producert kellene megkérdezni, a Demjén-dalokra épülő film ötlete ugyanis az ő fejéből pattant ki. Az, hogy mégis személyes, szerzői filmként is tudom emlegetni a Hogyan tudnék élni nélküled?-et, annak köszönhető, hogy nagyon tudok kapcsolódni ezekhez a dalokhoz, sok mindent megmozgatnak bennem. Ezzel rengetegen vannak még így, lehet közös érzelmi nevezőként hivatkozni rájuk. Emellett pedig nagyon régóta szerettem volna zenés filmet csinálni.

- Egy időben nyilatkoztad is, hogy szeretnél eltávolodni a vígjáték műfajától…

- Bár a Hogyan tudnék élni nélküled?-ben is fontos a humor, de azért a musical zsánere miatt ezt vehetjük egy kisebb műfaji továbblépésnek.

- Ugyanakkor nem ez az első találkozásod a zenés műfajjal: a Poligamy című első játékfilmedből a te részvételeddel is készült musical.

- Igen, de azért más kihívások elé állított a saját filmem forgatókönyvének átdolgozása, mint egy zenés-táncos film megrendezése.

- A színházi tapasztalat mellett hogyan készültél a Hogyan tudnék élni nélküled? megrendezésére? Néztél klasszikusokat vagy újabb musicaleket?

- Természetesen. Amúgy is imádom az olyan klasszikus musical-eket, mint A muzsika hangja, vagy az Ének az esőben. Elsősorban a Mamma Mia-t, a Grease-t, A legnagyobb show-man-t és a Dirty dancing-et elemeztük Babos Tamás operatőrrel – bár ez utóbbi film nem musical, inkább zenés film. A magyarok közül a Made in Hungária volt az etalon. Ezeket a filmeket egyébként is nagyon szeretem.