Pokoli torony: egy hihetetlen legenda

"Hálával ajánljuk ezt a filmet a tűz legyőzőinek, akik életüket áldozzák azért, hogy mások élhessenek" – ezzel a felirattal indul, és Michael O’Hallorhan tűzoltóparancsnok (Steve McQueen) építészeti álmokat leromboló keserű megjegyzésével ("csak nyelem a füstöt, és hozom ki a holttesteket, míg meg nem kérdi valaki, hogyan kell építkezni") végződik John Guillermin katasztrófafilmje, a San Franciscó-i, képzeletbeli, 138 emelet magas Üvegtorony kigyulladásának és a bentrekedtek kimentésének történetét elmesélő Pokoli torony.

Pokoli torony

Fotó: Warner Bros.

A Pokoli torony ennyi és nem több: egy szó szerint füstbe ment nagyratörő terv, a világ (akkor) legmagasabb felhőkarcolójának kigyulladása, a mentésért és túlélésért folytatott elkeseredett harc, amit nem is elsősorban a cselekmény és a látványos akciójelenetek, hanem a végletes határhelyzet szereplőinek jellemrajzai tesznek izgalmassá, és persze teszik a katasztrófafilmet kissé áthallásossá, mintha az épp az átadóünnepségen emberi mulasztásból (egészen pontosan pénzéhségből: megspórolt biztonsági kábelek miatt) kigyulladt Üvegtorony a hollywoodi stúdiók leginkább bevételi céllal útnak eresztett, de végül gyakorta kudarcba fulladó színes-szélesvásznú álmainak bukását is szimbolizálná.

Utóbbi persze csak a brit "importrendező" Gulillermin szempontjából érdekes, aki kénytelen volt elviselni, hogy a Pokoli torony szinte összes kritikai dícséretét a producer, valamint az akciójeleneteket dirigáló Irwin Allen zsebelte be, így amikor a számára "meghagyott" drámai jeleneteket rendezte, a színészvezetés során Guillermin szinte beleplántálta egy-egy karakterbe (főleg a William Holden által alakított Duncan építési vállalkozó és veje, a sikkasztó és apósa tekintélye ellen harcoló, Richard Chamberlain által megformált Simmons figuráiba) a hollywoodi viszonyokat (is).

Pokoli torony (Richard Chamberlain és William Holden)

Fotó: Warner Bros

Pokoli torony: két stúdió, három Oscar-díj és rengeteg sztár

Az 1970-es évek katasztrófafilm-hullámának csúcsán (csak 1974-ben olyan alkotások erősítették még a műfajt, mint a Földrengés és az Airport 1975) bemutatott, 14 millió dolláros költségvetésére 203 milliós (az inflációt figyelembe véve ma 1,2 milliárd dolláros) jegyárbevételt elkönyvelő Pokoli torony teljesen belesimul a korszak azon hollywoodi trendjébe, hogy a filmet telezsúfolták A-kategóriás sztárokkal, akiknek sorsáért – vagy megbűnhődéséért – a néző izgulhat, miközben (és ezt a másik két 1974-es alkotás is példázza) olyan, nagyon is elképzelhető (természeti, technológiai, emberi mulasztásból vagy ártó szándékból következő stb.) csapások láncsorozatát mutatja be, ami felbirizgálja a közönségben a "velem is megtörténhet, de milyen szerencse, hogy nem velem történik" érzését (amennyiben a katasztrófafilm lényege, hogy a végítélet fenyegetésében a biztonság érzetét nyújtja).