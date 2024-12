A vásznon nem látható sebek – Traumák feldolgozása a filmekben

A poszttraumás stressz zavarral (röviden: PTSD), azaz a traumatikus események átélése után megjelenő védekező mechanizmussal először talán irodalom órán ülve találkozhattunk, amikor Móricz Zsigmond Szegény emberek című novellájáról tanultunk. Közkedvelt írónk művében egy háborúból visszatérő, ám a korábbi életébe visszaépülni képtelen férfi tragikus történetéről olvashatunk. Erről szól Jim Sheridan filmalkotása is, melyben olyan sztárok kaptak helyet, mint Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal vagy Natalie Portman. A poszttraumás stressz szindróma témakörét több más mozi is körüljárja, és a Testvérek megjelenésének 15. évfordulója alkalmából listába is szedtük őket.

PTSD a filmekben:

Isten hozta, őrnagy úr! (1969)

Örkény István Tóték című novelláját a legendás Fábri Zoltán dolgozta fel, olyan nevekkel tálalva a történetet, mint Sinkovits Imre vagy Latinovits Zoltán. A tragikomédiában szereplő család mindennapjait egy háborút megjárt, hatalommániás őrnagy teszi pokollá, aki még mindig azt képzeli, hogy a fronton van, és résen kell lennie.

A szarvasvadász (1978)

Az amerikai történelem egyik legcsúfosabb kudarcának számító vietnámi háború nemcsak az ott szolgálatot teljesítő katonák testén, hanem az elméjükön is rengeteg sebet ejtett. A többszörös Oscar-díjas film három barát sztoriját meséli el, akik bár bátran és örömmel vonultak harcba, mégis tragédiába torkollik történetük. Christopher Walken Oscar-díjban részesült a moziban nyújtott felejthetetlen alakításáért.

Rambo – Első vér (1982)

A többek között Andy Vajna gondozásában készült akciófilm sokak fejében nem egy komoly, érzelmeket felvonultató műként jelenik meg, hiszen a puskadurrogtatás és az ökölharc elterelte erről a nézők figyelmét. Ám, amennyiben egy picit a kirakat mögé tekintünk, egy háború borzalmaiból hazatérő férfi szomorú tragédiáját látjuk, aki a társadalomba való beilleszkedéssel küszködik.

Titokzatos folyó (2003)

A listán olvasható korábbi művekkel ellentétben itt nem a háború áll a konfliktus középpontjában, hanem a Tim Robbins (A remény rabjai) által megformált karakter gyerekkorban elszenvedett traumája. Ez pedig komoly hatással van barátai lelkivilágára is, mivel bennük él a bűntudat, amiért anno nem segítettek a bajba esett kisfiún. A nem is oly rég az új barátnőjét bemutató Clint Eastwood két Oscar-díjjal is kitüntetett mozija bemutatja, hogy a múltban történt események milyen komoly hatással lehetnek a jelenünkre, bármennyire régen történtek is azok.