Chris Columbus talán nem is sejtette, hogy mikor 1990-ben megrendezte a betörőkkel megküzdő nyolcéves kisfiú sztoriját, egy évtizedeken keresztül a karácsony elengedhetetlen elemeként szolgáló művet alkotott meg. Márpedig a Reszkessetek, betörők!-ből tagadhatatlanul egy, az ünnepek alatt nélkülözhetetlen mozi lett, melynek 30 évnél is régebb óta tartó töretlen sikere sok tényezőn alapszik, ezek közül az egyik legfontosabb pedig az emblematikus helyszín.

A Reszkessetek, betörők!-ben látható házat sokáig ki is lehetett bérelni

(Fotó: Airbnb via Bestimage)

A ház, ahol a Macaulay Culkin által alakított Kevin felveszi a harcot a betolakodó rosszfiúkkal, Joe Pescivel és Daniel Sternnel, az illinois-i Winnetkában található. Túlzás nélkül állítható, a kétszintes családi ház az egyik leghíresebb épület az egész világon, valószínűleg áldás mellett átok is benne lakni, hiszen igazi turistalátványosság, most viszont mégis gazdára talált.

Ezen az ikonikus lépcsőn szaladgált fel-alá a késésben lévő família

(Fotó: Airbnb via Bestimage / Airbnb via Bestimage/Airbnb via Bestimage)

Reszkessetek, beköltözők!

A lakhelyért az új tulajok, Tim és Trisha Johnson 5,25 millió dollárt csengettek ki. Nem meglepő, hogy ennyibe kerül, hiszen az 1921-ben épített házban gyakorlatilag minden is van. Megtalálható benne öt halószoba, hat fürdőszoba, két mosószoba, előszoba, nappali, konyha, konditerem, mozi, pókerszoba, kosárpálya és egy óriási garázs is. Az ingatlant egyébként még a mozifilm főszereplője, Macaulay Culkin is meg akarta venni korábban, és egy vidámparkra hajazó létesítményt szeretett volna belőle kialakítani.

Remélhetőleg az új tulajok alaposan felvértezett biztonsági rendszert fognak felszerelni, hiszen egy ennyire jól kialakított, csillogó-villogó, kacsalábon forgó palota kész aranybánya a karácsonykor betörni kívánkozók számára.