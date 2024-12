Robert Pattinsonnak váratlan helyen kellett bizonygatnia, hogy ő Batman

Ahogy Macaulay Culkint a Reszkessetek, betörők!-ből, vagy Elijah Woodot A Gyűrűk Ura-trilógiából, úgy Robert Pattinsont is csak egy franchise-ból ismeri a az emberek többsége. Ez a filmsorozat pedig nem más, mint a Stephanie Meyer regényei alapján készült Alkonyat, melyben Pattinson játszotta az egyik főszereplőt, Edward Cullent. A 2012-es Alkonyat: Hajnalhasadás - 2. részt követően a brit színész tudatosan távol tartotta magát a nagy költségvetésű produkcióktól, és független filmekkel akarta új alapokra helyezni karrierjét. Főszerepet vállalt David Cronenberg Cosmopolisában, feltűnt a Jólét című krimiben, illetve az új Nosferatut jegyző Robert Eggers korábbi művében, A világítótoronyban is szerepelt Willem Dafoe oldalán. Majd közel 10 év elteltével visszatért Hollywood vízfelszínére, és (a Tenet egyik mellékszerepe után) elvállalta Matt Reeves képregénymozijában Batman szerepét. Hosszú útja ellenére azonban mégis tinivámpírként emlékeznek rá a legtöbben, amit a színész nem tud hova tenni, egy interjúban el is mesélt egy kínos sztorit ezzel kapcsolatban.

Robert Pattinson Batman szerepével szívesebben dicsekszik, mint Edwardéval (Fotó: g90 / ZUMApress.com/2010 by Summit Entertainment)

Robert Pattinson: „Én vagyok Batman.”

A hamarosan az Oscar-díjas Pong Dzsunho sci-fi-vígjátékában újra és újra megszülető Robert Pattinson a The New York Times-nak mondta el, hogy legutóbb egy reptéren keveredett az általa kissé megvetett Alkonyat miatt szürreális szituációba, amikor az egyik útlevélkezelő felismerte, és váratlan kérdést szegezett hozzá:

Azt mondta: »Hé, te vagy a fickó az Alkonyatból! Miért hagytad abba a színészkedést?«. Én erre csak annyit tudtam mondani, hogy »Én vagyok Batman.«, mire ő a képembe röhögött

- mondta a lapnak Pattinson.

A színészt egyébként mindig váratlanul éri, hogy töretlen a vérszívósztori népszerűsége, és az sincs kizárva, hogy ismét vámpírt alakítson, ugyanis egybehangzó hírek szerint ő is csatlakozott Christopher Nolan legújabb mozijához.