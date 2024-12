Vászonra kerül a "Fehér halál" - Simo Häyhä történetéről film készül

Hiába tudna szinte bárki kapásból legalább négy-öt olyan történelmi filmet felsorolni, mely háborús témát dolgoz fel, még sincs minden sztori korántsem elmesélve. Most a finnek egy nemzeti hőséről fognak filmet forgatni. Simo Häyhä az 1939-40-es téli háborúban harcolt a szovjetek ellen, mesterlövészként szolgálta hazáját. Karabélyával ötszáznál is több találatot jegyzett, hivatalosan 200 ember halálát fűzik a nevéhez, s tette mindezt összesen 100 nap leforgása alatt. Eredményei és hazája védelméért tett cselekedetei mellett sajátos módszerei miatt is fenn tudott maradni a köztudatban. Például annak érdekében, hogy az ellenség előtt ne fedje fel saját pozícióját, rendre havat tartott a szájában, így nem látszott a lehelete. Nem véletlenül kapta meg egy idő után a „Fehér halál” becenevet.

Simo Häyhä filmet kap (Fotó: Wikipedia)

Simo Häyhä, a szovjetek rémálma

Bár Simo Häyhä neve nem túl közismert Finnországon kívül, élete mégis azért kiáltott, hogy valaki végre megfilmesítse. Eddig csupán egy meg nem valósult amerikai mozifilm, egy hétperces rövidfilm, illetve kis részben egy kaszabolós, B-kategóriás alkotás kötődik csak történetéhez, azonban ez most végre megváltozik, ugyanis egy Toni Kurkimäki nevű finn direktor egy komoly hangvételű, háborús drámát tervez készíteni a mesterlövészről.

A Simo Häyhät körülvevő mítosz továbbra is terjeng a közösségi médiában, és megannyi könyv és szaklap tanulmányozta a módszereit. A filmünk célja, hogy jobban aláássuk magunkat Simo lelkében, és megmutassuk, ki volt ő valójában, és milyen tetteket hajtott végre: Úgy védte meg hazáját és szeretteit, hogy egyesével vette fel a harcot a megszálló erőkkel, miközben minden egyes lövéssel a lelki terhe egyre csak nőtt.

- nyilatkozott a Screen Daily-nek a készülő projektjéről a fiatal rendező.

A munkálatok jelenleg még csak a kezdeti fázisban járnak, egyelőre még zajlik a szereplők kiválasztása, de jövőre valószínűleg már elkezdődik a forgatás, és a filmet 2026-ban be is mutathatják majd.