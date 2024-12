Steven Spielberg két lépésre került a 80-hoz

Steven Spielberg 1946. december 18-án látta meg a napvilágot, ortodox zsidó család sarjaként, Cincinnatiben. Édesanyja, Leah koncertzongorista volt, míg édesapja, Arnold villamosmérnök. Ez már nagyban megalapozta a művészet és a tudomány tökéletes keverékét a fiatal Steven számára, aki teljes karrierje során jól hasznát vette szülei lelki és mentális örökségének.

Steven Spielberg első filmje egy western volt

Mint a legtöbb amerikai kisgyerek 12 évesen, Steven Spielberg is cserkészkedett. Mivel nagyon meg akart szerezni egy érdemjelvényt, amit fotózásért adtak és nagy szerencsétlenségére a fényképezője megadta magát, így kénytelen volt leforgatni egy western filmet, amihez édesapja kameráját vette kölcsön. Így született meg a legelső Steven Spielberg film, 1958-ban, aminek a címe The Last Gunfight volt.

Háromszor is elutasították a filmiskolából

Ahogy elvégezte a középiskolát, születésnaposunk azonnal az Angyalok városa felé vette az irányt. Steven Spielberg a University Of Southern California Film School kötelékében szerette volna folytatni tanulmányait, ám háromszor is zárt kapukat döngetett. A harmadik elutasítását követően Spielberg úgy döntött, hogy inkább a California State-en folytatja tanulmányait. Legalábbis egy darabig, hiszen otthagyta az egyetemet, hogy Sid Sheinberg szárnyai alatt bontakoztathassa ki tehetségét a Universal Televisionsnél. További érdekesség, hogy egykori egyeteme végül 1994-ben tiszteletbeli diplomát adott Spielbergnek.

Ő rendezte a Columbo pilot epizódját

Itt aztán számos, Amerika-szerte imádott műsoron dolgozott, mégis van egy kiemelkedő rendezése, amiről talán a kedves olvasónak sem volt tudomása. Steven Spielberg rendezte ugyanis a világhírű televíziós krimisorozat – amely egyébként a magyarok nagy kedvence is volt – a Columbo pilot epizódját. Ez aztán olyannyira elnyerte a Universal-osok tetszését, hogy 1971-ől kezdődően egészen 2003-ig folytatták a nyomozó történetét. Steven Spielberg ekkor mindössze 23 esztendős volt, de már ekkora felfedezhető volt a filmek irányába tanúsított szenvedélye. Az azóta megkerülhetetlenné vált rendező első szárnypróbálgatásainak egy részletét te is megtekintheted, ha cikkünk aljára görgetsz.