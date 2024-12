Sydney Sweeney visszavágott a testét kritizáló kommentelőknek

Napjaink egyik legnépszerűbb színésznője, Sydney Sweeney már évek óta szerepel a köztudatban, az Eufória című sorozatban tűnt fel többek között Zendaya és Jacob Elordi oldalán, azóta pedig pályája töretlenül ível felfelé. Külső adottságait sosem takargató sztárszínész mindig is céltáblaként szolgált a negatív kommentelőknek, de ezek a megjegyzések kivétel nélkül leperegtek róla. Most sem történt másképp, mikor az a kép járta be egész internetet, amit Sweeney kaliforniai luxusvillájának udvarán készítettek róla, és a gyűlölködő emberek azonnal ráharaptak, de az Imádlak utálni sztárja hatásos válasszal szolgált.

Sydney Sweeney Instagramon reagált az őt ért negatív kritikákra (Fotó: PICJER)

Sydney Sweeney-t nem kell félteni

A képek láttán Sydney Sweeney-t olyan jelzőkkel illették az interneten, mint „vaskos”, „anyutest” vagy „ocsmány”. Az egyik kommentelő egyenesen azt tanácsolta, hogy:

Fogynia kellene pár kilót.

De olyan megszólaló is akadt, aki bővebben fejtette ki véleményét:

Elképesztően átlagos, ezért öltözködik úgy, hogy mindig a mellét lássák meg először, amikor belép valahova.

A színésznő erre úgy reagált, hogy összegyűjtött néhányat ezekből a kedvesnek nem nevezhető megjegyzésekből, és egy videómontázs elé vágta be őket, melyet aztán Instagramra posztolt. A videóban látható, ahogy Sweeney a következő filmje kedvéért rendkívül keményen edz, konditerembe jár, és igyekszik elsajátítani a boksz fortélyait. Következő életrajzi mozijában ugyanis a nagyváltósúlyú ökölvívót, Christy Martin fogja eljátszani, a szerep kedvéért pedig azt is bevállalta, hogy felszed magára néhány kiló izmot. A forgatást ugyan már befejezték, de a film premierdátumát egyelőre még homály fedi. A híres szexszimbólum egyébként a hírek szerint nemcsak ezen a sportfilmen munkálkodik, hanem a kezdeti sikereit szállító Eufória harmadik évadjában is hamarosan láthatjuk majd.