Szilveszter a filmekben: 5 film, amelyben köszöntik az újévet

Érdemes boldogan búcsúztatni az évet, és akik a fergeteges buli helyett inkább otthon, összebújva filmeznének, azok számára van öt elképesztően jó filmünk, amelyben szilveszter éjszakája is szerepet kapott. Íme öt film, amelyben éjfélt üt az óra:

A Szellemirtók végigdolgozzák szilveszter éjszakáját (Fotó: Photo12 via AFP)

Szerepcsere (Trading Places – 1983)

Ismered azt a viccet, amikor a kameruni cserediák, az ír pap, a kacér svéd nő és a rasztafári utazik a vonaton, szilveszter estéjén? Nos, a poén csupán annyi, hogy mindez a filmvászon történt és Eddie Murphy, Denholm Elliot, Jamie Lee Curtis, valamint a feketére mázolt arcú, rasszta Dan Aykroyd láthatóak a fent említett szerepekben. Az 1983-as Szerepcsere ezen jelenete tökéletesen leírja Eddie Murphy és Dan Aykroyd vígjátékát, amelyet idén már 41 éve kötelező megnézni minden szilveszter alkalmával.

A Szerepcsere szilvesztere az egyik legemlékezetesebb és legviccesebb jelenetek egyike (Fotó: Photo12 via AFP)

A Keresztapa 2. (The Godfather Part II. – 1974)

A filmtörténelem megkerülhetetlen darabja, amelyet 1974. december 12-én mutatták be premier előtt – és december 20-án vált hivatalosan is 50 évessé – szintén kapott szilveszteri képsorokat. Ki ne emlékezne A Keresztapa 2 híres jelenetére, amikor Michael Corleone (Al Pacino) testévre, Fredo (John Cazale) tudtára adja, hogy tud az árulásáról. A szilveszteri ünneplésben Michael odafordul testvéréhez, szájon csókolja és a következőt mondja neki:

Tudom, hogy te voltál, Fredo! A szívem szakad meg miattad!

– ezek a sorok pedig valósággal beleégtek a filmrajongók emlékezetébe.

Idén 50. évfordulójához ért A Keresztapa 2. része is (Fotó: Photo12 via AFP)

Szellemirtók 2. (Ghostbusters 2. – 1989)

Az 1989-es év végén a Szellemirtók visszatértek, hogy megszabadítsák a világot a gonosz kísértetektől. Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd), Egon Spengler (Harold Ramis) Louis Tulley (Rick Moranis) és Winston Zeddemore (Ernie Hudson) arra tették fel a szilveszter estéjüket, hogy megmentsék a világhírű New York-i újévet a gonosztól. Ugyanis Vigó, a Kárpátiai éppen arra készül, hogy a város alatt futó, negatív érzelmek által feltöltött ragacsfolyó segítségével meghódíthassa a világot.

A Szellemirtók szilveszter éjszakáján igyekeznek megmenteni New Yorkot (Fotó: Photo12 via AFP)

Harry és Sally (When Harry meet Sally – 1989)

Éveken át barátokként élik az életüket, ám mikor felcsendül Frank Sinatra klasszikus, az It had to be you, Harry (Billy Crystal) átszáguld egész New Yorkon, és meg sem áll egy impozáns szálloda szilveszteri bulijáig, ahonnan Sally (Meg Ryan) épp indulni akar. A filmtörténelem egyik légszívmelengetőbb szerelmi vallomása és az arra adott reakció máig a romantikus komédiák egyik legszebbje – ezért is érdemes szilveszterkor újranézni.