Timothée Chalamet és The Rock felforgatja Hollywoodot

A legmenőbb filmstúdiók közé emelkedhet jövőre az A/24. Ebben Timothée Chalamet és The Rock, vagyis Dwayne Johnson lehet a segítségükre, ugyanis a kisköltségvetésű horrorsikereik és az olyan művészfilmek, mint a 7 Oscar-díjjal jutalmazott Minden, mindenhol, mindenkor című film után kiemelt költségvetésű filmekkel hasítanak jövőre.

Timothée Chalamet és The Rock formálja át Hollywoodot?

Az A/24 olyan kisköltségvetésű horrorokkal került előtérbe, mint hazánkban forgatott Fehér éjszakák, a szürreális Világítótorony, a morbid Z-generációs Játszunk gyilkosost vagy a Hugh Grant főszereplésével készült, jelenleg is a mozikban látható Eretnek című horror. Ezek a filmek mind kis költségvetésből készültek és mindegyik többszörös hasznot hozott a stúdiónak, ami az elmúlt évtized alatt szép lassan tett szert egyre nagyobb haszonra. Idén az eddigi legdrágább, 50 millió dolláros költségvetésű Polgárháború című utópisztikus filmjükkel robbantottak kasszát; 126 milliót dollárt szedtek össze csak a mozikban.

2025-ben azonban emelni szeretnék a tétet, ezért két sikergyanús filmjükhöz Hollywood két legmenőbb sztárját szerződtették le, amihez azonban már nem lesz elég az 50 milliós büdzsé. Timothée Chalamet újabb 10 millió dollár körül keres egy filmmel, ráadásul új Bob Dylan életrajzi filmje komoly díjesélyes, így nem kizárt, hogy ez az összeg nőhet jövőre. The Rock 20-30 millió között kaszál mozgóképenként és akkor még nem említettük Emily Bluntot, aki szintén beszállt az A/24 legújabb projektjébe. Az angol színésznő gázsija 8-10 millió körül van szintén.

Mikben láthatjuk Timothée Chalamet-et és The Rock-ot?

A 28 éves Z-generációs Leonardo DiCaprio kicsit félretette a homokférgeket és a Dűne 3. része előtt a Marty Supreme című életrajzi filmben vállalt főszerepet. A film a néha asztalitenisz világbajnok, Marty Reisman éltét követi nyomon. A filmhez a visszavonult Gwyneth Paltrow is csatlakozott, ami szintén hatalmas hír a mozirajongók számára. Meg is van az ára, a Marty Supreme költségvetése 70-90 millió dollár között mozog. Összehasonlításként: A Deadpool első része 55 millióból készült, míg a gigászit bukó Joker: Kétszemélyes téboly előzménye, A Joker is 55-70 millió között mozgott.