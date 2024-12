Öt érdekesség, amit nem tudtál a Tőrbe ejtve 2. részéről

A Tőrbe ejtve második része, a Tőrbe ejtve - Az üveghagyma jó alapokra épített, hiszen Rian Johnson írót és rendezőt Oscar-díjra jelölték az első rész forgatókönyvéért. A garantált siker érdekében pedig 2022-ben ismét elővették a Daniel Craig által megformált Benoit Blanc-ot, akit most egy teljesen más szituációba helyeztek. Az Aghata Christie krimijeit idéző mozi tökéletesen tudott szintet lépni, és már a régi Bond-filmekhez is visszanyúlt a titkos szigeten játszódó történetben. A Netflixen óriási siker aratott film december 23-án lett kétéves, ennek apropóján pedig összegyűjtöttünk öt érdekes tényt a Tőrbe ejtve 2-ről.

A Tőrbe ejtve – Az üveghagyma már a második évfordulóját ünnepli ( Fotó: Netflix)

A Netflix majdnem 2 milliárd forintot adott a jogokért

Rian Johnson elárulta, hogy a második Knives Out film elkészültét követően több streaming-platform is heves licitháborúba kezdett a mozi bemutatásának jogaiért. Sokáig az Amazon, az Apple TV és a Nelflix is versenyben volt, ám utóbbi tett a rendezőnek és stábjának egy amolyan visszautasíthatatlan ajánlatot, és közel 470 millió dollárért, átszámolva 187.544.100.000 forintért cserébe a híres N betű tűnhetett fel először az Üveghagyma intrójaként.

A Netflix rengeteg pénzt adott a második részért (Fotó: Netflix)

A lezárások elől menekültek Görögországba

Rian Johnson a 2019-es első rész sikerén felbuzdulva írta meg a második rész forgatókönyvét, a 2020-as Covid-19 következtében kialakult lezárásokat követően. A film szintén ez idő alatt került rendezésre, a rendező pedig egy interjúban elárulta, hogy azért választották helyszínnek a festői Görögországot, mert ő maga szeretett volna külföldre utazni és az engedély nélkül lehetetlen lett volna akkoriban.

A stáb a pandémia alatt "szökött el" Görögországba (Fotó: Netflix)

A Radiohead után a The Beatles is besegített a rendezőnek

A Knives Out franchise egy 2001-es Radiohead dalról kapta a nevét. A második rész forgatókönyvének írásakor pedig a rendező, Rian Johnson szeretett volna egy hasonlóan találó címmel előrukkolni, így elkezdett kutakodni a glass szó után, különböző zenék címeiben. Így talált rá a The Beatles 1968-ban kiadott Glass Onion című dalára. A rendezőt annyira magával ragadta a dal, hogy még a forgatókönyvet is átírta csak azért, hogy a szereplők néhány alkalommal hivatkozhassanak John Lennonék egykori slágerére.