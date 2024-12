Tőrbe ejtve: Ötéves lett a sztárparádét felvonultató sikerkrimi

Nem mindig jó előjel, ha a stúdiók megtelítenek egy produkciót nagy nevű sztárokkal, mert fennáll a lehetősége, hogy csak egy silány, lapos sztorit akarnak eladni a kedvenc színészeinkkel. Ilyen fenntartásai lehettek az embereknek, mikor ránéztek a Tőrbe ejtve plakátjára, amelyen nem is tudtuk, hova nézzünk, akkora csillaghullást vonultatott fel a mozi. Ám ez a különféle színekben pompázó krimisztori nagyon hamar eloszlatott minden felmerülő aggályt, és a kritikusok szívének elhódítása mellett a filmszínházak kasszáját is letarolta. Ennek a klasszikus gyilkosságtörténetnek a sikeréhez alaposan hozzájárult a színészek kiváló játéka, illetve a köztük kialakuló kohézió, mely teljesen azt a látszatot keltette, hogy ők egy valódi, mindennapi problémákkal küzdő család. Daniel Craig mesteri alakítása, mint az ügyet felgöngyölítő detektív pedig már csak hab volt a tortán. Nem is csoda, hogy 2022-ben folytatás is készült hozzá Tőrbe ejtve - Az üveghagyma címmel, és jövőre érkezik a harmadik rész is.

A Tőrbe ejtve története és képi világa is rendkívül színesre sikeredett

(Fotó: Lionsgate / NORTHFOTO/© 2019 by ZUMA Wire)

Így lettünk tőrbe ejtve 5 éve:

A film a Radiohead „Knives Out” című slágeréről lett elnevezve, de még a forgatáson használt munkacím, a „Morning Bell” is az angol rockzenekarhoz köthető. Bár K Callan színésznő Christopher Plummer karakterének, Harlan Thombrey-nek az anyját alakítja, a való életben Plummer hat évvel idősebb, mint Callan. Abban a jelenetben, mikor a bevándorlásról diskurálnak a család tagjai, a Richardot alakító Don Johnson improvizálta azt, mikor karaktere átadja a brazil ápolónőnek (Ana de Armas) az üres tányérját, mintha ezzel is utalna a bevándorlók általánosan negatív megítélésére.

Ana de Armas (balra) zseniálisat alakított

(Fotó: Lionsgate / NORTHFOTO/© 2019 by Entertainment Pictures)

4. Az alacsonyabb korhatár-besorolás elérése miatt Chris Evans káromkodásait meg kell változtatni ahhoz képest, ami a forgatókönyvben szerepelt.

5. A Christopher Plummer által játszott Harlan Thombrey-t ábrázoló portréfestményt nem sikerült időben elkészíteni a forgatás kezdetére. Ezért a félkész festmény másik felét számítógépes animációval pótolták, ami a mozi végkifejleténél jól is jött, hiszen ott a képen az öreg Thombrey már mosollyal az arcán van ábrázolva.