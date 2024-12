Különös feltétellel kerülhetett csak mozikba az Apádra ütök folytatása

A 2000-es év egyik legnagyobb sikerét hozta el Ben Stiller és Robert De Niro közös vígjátéka, az Apádra ütök. Az apósjelöltjét lenyűgözni igyekvő kétbalkezes figura sztorija a hetedik legnépszerűbb mozi volt az ezredforduló évében, 330 millió dollárt termelve. Nem meglepő, hogy négy esztendővel később, többszörös Oscar-díjas színészekkel, Dustin Hoffmannal és Barbra Streisanddal kiegészülve folytatást is készítettek hozzá, Vejedre ütök címmel.

A Vejedre ütök egy különös ok miatt majdnem nem lett sikerfilm (Fotó: Entertainment Pictures)

Azonban egy váratlan nehézséggel ütköztek szembe az alkotók: Mivel a film eredeti címében (Meet the Fockers) szerepel a „Focker” családnév (magyar fordításban: Beckur), az amerikai besoroló bizottság nem engedte, hogy a film PG-13-as (Magyarországon 12-es karikának felel meg) korhatárral fusson a mozikban, mert túlságosan hasonlít a leggyakrabban használt angol szitokszóra. Ezzel a lépéssel pedig jelentős bevételtől esett volna el a projekt, ám egy feltétellel Jay Roach direktor és csapata elkerülhették az R-es (idehaza 18-as karikás) besorolást.

A Vejedre ütök lehetetlen küldetése

A kritérium szerint amennyiben találnak az Egyesült Államokban olyan embert, akinek Focker a családneve, akkor maradhat a film az eredeti, PG-13-as korhatáron. Legalábbis ezt állították többen is a mozi kapcsán, de most Ben Stiller eloszlatta a kételyeket. A napokban 59. életévét betöltő színész-rendező ugyanis a népszerű Hot Ones című gasztronómiai beszélgetős műsor vendége volt, ahol megerősítette ezt a hírt:

Igen, ez igaz. Eredetileg PG-13-as besorolású volt, de úgy vélték [a korhatárbizottság], hogy túlságosan hasonlít a f**kerre. Amikor vígjátékot csinálsz, és működőképes poénjaid vannak, az utolsó dolog, amit akarsz, hogy kivágják őket a besorolás miatt.

- árulta el Stiller.

A sztorinak végül boldog vége lett, hiszen találtak Focker néven anyakönyvezett amerikai állampolgárokat, így ez a nagy akadály legördült a produkció elől, ami aztán meg sem állt a félmilliárd dolláros bevételig, és az előző részhez hasonlóan szintén a hetedik legkelendőbb mozifilm lett a megjelenése évében.