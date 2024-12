Évtizedek óta várunk egy olyan filmre, mint a Wicked: mindenkit elvarázsol a két boszorkány

Cynthia Erivót naponta órákig sminkelték Elphaba szerepére (Fotó: Northfoto)

A színészeken múlt a Wicked sikere

Évekig keresték a két megfelelő főszereplőt a filmre, majd jött a hír, hogy az amerikai énekesi körökben ismert Cynthia Erivo, és az énekesként már bizonyító Ariana Grande lesznek Elphaba és Glinda. Erivo elismert színpadi színésznő, sőt a Harriet című filmért már dupla Oscar-jelölést is kapott színészként és a legjobb betétdal kategóriában. Grande azonban eddig csak néha "poénból" vállalt be olyan szerepléseket, mint a Scream Queens Chanel 2-je, akit elég gyorsan kiiktat a Vörös ördög. Nos, a legnagyobb meglepetés pont ő: Grande megérkezik a kis buborékjában, megindul a No one mourns the Wicked című dal, és nincs ott a popsztár, hanem egy olyan érett színésznő, akik az egész testével létezik a vásznon, a hangjáról meg ne is beszéljünk, főleg mivel néha már-már operaénekesi magasságokban kell énekelni. Grande kiváló komika is, ugyanis a film poénjainak a 99 százalék az ő, jószívű Dr. Szöszi karakteréhez kötődik. Grande Oscar-jelölése granatált, és ha Danielle Deadwyler nem kerül előtérbe az Orgio által is dícsért A zongoraóra című filmmel, akkor Grande elég komoly menetelésre számíthat a legjobb női mellékszereplő katergóriában, dacára annak, hogy egyenrangú főszereplő Erivo mellett. Erivo hangi adottságait ismerve nem lehetet volna jobb Elphabát találni a szerepre, színésznőként gyönyörű pillanatai vannak, a film végi Defying Gravity pedig olyan katartikusra sikeredett, hogy ott 10 percre az egész mozi elnémul, miközben tépjük a karfát, hogy na itt most mi lesz.