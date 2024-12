Wicked: Whoopi Goldberg már a '90-es években meg akarta csinálni 2024 sikerfilmjét

Hogy mennyire ráhangolódott mindenki az év boszorkánysztorijára, azt jól mutatja, hogy már most 500 millió dollárnál is több bevételt termelt a Wicked a novemberi megjelenése óta, és a karácsonykor mozikba vonuló népáradat még hátravan. Jon M. Chu (Step Up 2., Szemfényvesztők 2.) filmjét a közönség mellett a kritika is a szívébe zárta, négy kategóriában jelölték nem olyan rég Golden Globe-díjra, illetve az Oscar-gálán is érdekelt lesz minden bizonnyal. A két főszereplőt, Elphabát és Glindát alakító színésznők, Cynthia Erivo, valamint a kétszeres Grammy-díjas Ariana Grande ellopták a showt, csodálatos színészi munkájukat már csak az énekhangjuk múlta felül.

Elphaba karaktere a Wickedből már évtizedekkel ezelőtt is nagyon kelendő volt

(Fotó: JLPPA / Bestimage)

A Wicked útja

A filmfeldolgozás hosszú utat járt be mire elkészült, kezdve onnan, hogy 1995-ben megjelent Gregory Maguire regénye, melyben a szerző az Oz, a nagy varázsló karakterei köré épített fel egy remek fantasy sztorit. A könyv cselekményét nyolc évvel később színpadra vitték, és a 2003-ban elindult előadás a Broadway egyik nagy sikerének számít a híres színház történetében. Az idei év sikerfilmje 2017-ben lett bejelentve, ám az évek alatt folyamatosan halasztották a produkció elkészültét, végül 2022-ben csak elkezdték a forgatást, jövőre pedig már érkezik a Wicked második felvonása is. A Vanity Fair információ szerint viszont már jóval hamarabb, valahogy a múlt évezred legvégén is megszülethetett volna a regény filmadaptációja.

A Wicked szereposztása nagyot szólt volna a '90-es években Whoopi Goldberggel a főszerepben

(Fotó: Faye Sadou / A Night With Whoopi/Faye Sadou)

Közel 30 évet csúszott a film

Gregory Maguire írása akkora siker volt már megjelenése idején is, hogy sorba álltak a megfilmesítéséért a nagyobbnál nagyobb nevek. Az egyik fő érdeklődő Whoopi Goldberg volt, az Oscar-díjas színésznő minden pénzt megadott volna azért, hogy ő játszhassa el Elphabát, a gonosz nyugati boszorkányt. Rajta kívül még a kor szexszimbóluma, Salma Hayek is élénken érdeklődött a projekt iránt, azonban Maguire más valakit nézett ki magának. A szerző a 90-es évek egyik legnagyobb sztárjának, az idén testhorrorral jelentkező Demi Moore-nak szavazott volna inkább bizalmat. Glinda szerepére pedig nem kisebb nevek merültek fel, mint Michelle Pfeiffer, Emma Thompson vagy Nicole Kidman. A szépség és a szörnyeteg vagy Az oroszlánkirály forgatókönyvírója, Linda Woolverton még egy szkriptet is írt, de az óriási érdeklődés, és az előrehaladott állapot ellenére mégsem készült a film. Ennek oka pedig Maguire és a Universal voltak. Az író ugyanis nem volt elégedett a forgatókönyvvel, a stúdió pedig nem akart 100 millió dollárt fektetni egy olyan filmbe, melynek nem volt egy férfi húzóneve sem.