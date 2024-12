Hófehérkét legyőzte az Y2K, érdeklődés hiánya miatt elmaradt a világvége

Érdeklődés hiánya miatt elmaradt a világvége, legalábbis a mozivásznon. Most hétvégén mutatták be az Y2K című horror-vígjátékot az Egyesült Államokban, ami minden idők egyik legrosszabb nyitóhétvégéjét produkálta az országszerte, azaz legalább 2000 vásznon bemutatott filmek között. A hamarosan debütáló és már most hatalmas botrányt okozó Hófehérke és a hét törpe sztárja, Rachel Zegler úgy tűnik, megint rossz lóra tett.

Rachel Zegler lehet az oka az Y2K kolosszális bukásának? (Fotó: A24 / Nicole Rivelli)

Y2K: Katasztrófa lett a katasztrófából

Úgy harminc felett mindannyian emlékszünk, amikor 1999 december 31-én az egész világ attól rettegett, hogy a számítógépek képesek lesznek-e feldolgozni, hogy elindul az új évezred, és nem térünk vissza a sötét középkorba, vagyis 1000-be, ezzel előidézve a modernkori világvégét. Az Y2K-jelenséget vette alapul a hamarosan vezető stúdióvá előlépő A/24 stúdió Y2K című horror-vígjáték is, ahol egy sereg tini szeretne jól berúgni és kicsit közelebbről megismerkedni egymással. Azonban éjfélt üt az óra és szó szerint elszabadul a pokol. Az elektromos készülékek megbolondulnak, a távirányítós autók dezodorokkal robbantanak fel embereket, vagyis eljött az apokalipszis. A kissé elborult alapötletből egy egész pofás horrorvígjátékra számítottak az előzetes nézői, ám sajnos a végeredmény nem az lett, ami a bevételen is meglátszik.

AZ Y2K durván elhasalt a mozikban (Fotó: A24 / Nicole Rivelli)

Az Y2K vagy Rachel Zegler bukott nagyobbat?

Az Y2K-t 2100 moziban mutatták be Amerikában, ami már országos, széleskörű premiernek számít. Az előzetes alapján egy 5 millió dolláros nyitást irányoztak elő a 15 millióból készült filmnek, ami nem túl izmos, de jó kritikák és szájhagyomány útján még egy szolid siker is lehetett volna. A jó kritikák mellett az 5 millió dollár is elmaradt, ugyanis 2,1 millióval nyitott, ami az egyik valaha volt legrosszabb a széleskörben bemutatott filmek közül. A bukásért sokan a főszereplőnőt, Rachel Zeglert tartják felelősnek, akit az utóbbi egy évben darabjaira szedett az internet népe. A színésznő 2021-ben robbant be a köztudatba a West Side Story Steven Spielberg-féle remake-jével. Ám az alakításáért Golden Globe-ot kapott színésznő sem tudta megmenteni a felesleges újrázást a bukástól, de cserébe beindult a karrierje. Megkapta Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája női főszerepét, amivel sikert ért el. Utána azonban egy nagyon rossz szerződést írt alá: ő játssza Hófehérkét a Hófehérke és a hét törpe legújabb feldolgozásában. Amitől a közösségi média teljes népe egy emberként hördült fel: Zegler félig kolumbiai származású, így kreol bőre van, vagyis hasonló felháborodást keltett, mint a színesbőrű Hailey Berry a Kis Hableánnyal. Arról nem is beszélve, hogy az ellenfelét alakító Gal Gadot 40 évesen nem éppen egy rút mostoha alkat, sőt sokkal több rajongója van a külsejének, mint Rachelének.

Az Y2K magyar bemutatójáról még nincs hírünk, szóval lehet mi megmenekülünk ettől a katasztrófától.