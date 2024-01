Huszonöt évvel ezelőtt mutatták be Stanley Kubrick utolsó filmjét (a rendező négy hónappal a bemutató előtt halt meg, 71 éves korában), a Tágra zárt szemek című remekművet. Most már a streamingszolgáltatóknál is látható. A főszerepben Hollywood akkori álompárja, Tom Cruise és Nicole Kidman, akik két évvel később elváltak. Márpedig a Tágra zárt szemek (részben) épp azt mutatja be, hogyan süllyed egy házaspár a belső és társas pokol legmélyebb bugyrába. A filmet annak idején is kizárólag felnőtt nézőknek ajánlották - a rengeteg meztelen nő és a pornográfnak tekinthető jelenetek miatt.