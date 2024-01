Március 1-én érkezik a Netflixre az Ölelj meg és ölj és a Csernobil című sorozatot (utóbbiért Emmy-díjat is nyert) rendező Johan Renck látványosnak és filozofikusnak ígérkező sci-fije, Az űrhajós. A film annak ellenére is ígéretes produkciónak tűnik, hogy a főszerepet Adam Sandler alakítja. A filmhez még tavaly decemberben megjelent egy rövid kedvcsináló, de most már egy komolyabb, nagy előzetes alapján lehet abban reménykedni, hogy Az űrhajós nem lesz rossz film.

Adam Sandler a Jakub Procházka nevű első cseh asztronautát alakítja Az űrhajósban, amely Jaroslav Kalfař cseh író A bohémiai űrhajós című 2017-es regényéből készült és nagyjából arról szól, hogy az asztronautát 8 hónapos egyéni küldetésre küldik az űrbe a Vénusz közelében lévő "intergalaktikus por" felhőjébe, amelynek átvizsgálását mindaddig egyetlen ország sem volt hajlandó megkockáztatni. Az út során az űrhajós találkozik és összebarátkozik egy Hanuš nevű óriási pókkal, és beszélgetéseik során a házassági válsággal küzdő űrhajós belső utazásra is indul.

A filmben Adam Sandler mellett Carey Mulligan és Isabella Rossellini is szerepet kapott, valamint az űrpók hangja Paul Dano hangján szólal meg az angol nyelvű eredeti változatban.

A filmet rendező svéd Johan Renck karrierjében ez a második egész estés játékfilm, sokkal inkább az olyan tévésorozatokról ismert, mint a Csernobil, a Vikingek vagy a Totál szívás, de korábban olyan sztárok számára rendezett videóklipeket, mint Madonna, David Bowie, Robbie Williams vagy Kylie Minogue. Persze Renck eleve a zenéből érkezett: a kilencvenes években Stakka Bo művésznéven lépett fel, és egyebek mellett az ő nevéhez fűződik a Here We Go című sláger is.