Az 54 éves színésznő-énekesnő (amellett, hogy az egyik vezető fehérnemű márka arcaként vetkőzik) – most az Instagramon közzétette a róla készült legújabb erotikusnak mondható fotósorozat képeit. A sztár ugyanis a 2024 februárjában megjelenő kilencedik stúdióalbumának, a This Is Me... Now "exkluzív" borítófotóit mutatta meg, amelyeken hol szinte kiesik a melle a ruhájából, hol pedig egy, a minta ellenére is áttetsző, a kebleit hangsúlyozó ruhában pózol. Mutatjuk a lapozható bejegyzést: