Ahogy arról korábbi két összeállításunkban is megemlékeztünk: a hetvenes évektől a filmművészet legjelentősebb alkotói is elkezdtek minden gátlás nélkül foglalkozni a meztelenséggel és a szexszel filmjeikben. Ezúttal olyan neves rendezők erotikától vagy épp perverz szextől fűtött filmjeit mutatjuk be, mint Bertrand Blier, Liliana Cavani vagy Jonathan Demme, de megemlékezünk kevésbé ismert rendezők botrányfilmjeiről is.