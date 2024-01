Az idei Oscar nagy esélyese már biztosan az Oppenheimer, ugyanis ez kapta a legtöbb jelölést, szám szerint 13 kategóriában jelölték. Mögötte tizenegy jelöléssel a Magyarországon forgatott Szegény párák, továbbá tíz nominációval a Megfojtott virágok és nyolccal a Barbie.

Legutóbb 2022-ben kapott magyar filmes Oscar-díjat, akkor is production design kategóriában és szintén berendezésért nyert Sipos Zsuzsanna nyerte (megosztva a production designer Patrice Vermette-tel) az ugyancsak Magyarországon forgatott Dűnében végzett munkájáért.

Mutatjuk az idei jelölteket:

Legjobb film:

American Fiction

Egy zuhanás anatómiája

Barbie

Téli szünet

Megfojtott virágok

Maestro

Oppenheimer

Szegény párák

Érdekvédelmi terület

Előző életek

Legjobb rendező:

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Megfojtott virágok)

Giórgosz Lánthimosz (Szegény párák)

Jonathan Glazer (Érdekvédelmi terület)

Justine Triet (Egy zuhanás anatómiája)

Legjobb férfi főszereplő

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Paul Giamatti (Téli szünet)

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Legjőbb női főszereplő

Emma Stone (Szegény párák)

Carey Mulligan (Maestro)

Lily Gladstone (Megfojtott virágok)

Annette Bening (Nyad')

Sandra Huller (Egy zuhanás anatómiája)

Legjobb női mellékszereplő

Da'Vine Joy Randolph (Téli szünet)

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

Jodie Foster (Nyad')

America Fererra (Barbie)

Legjobb férfi mellékszereplő

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Megfojtott virágok)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Szegény párák)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Barbie (Noah Baumbach, Greta Gerwig)

Oppenheimer (Christopher Nolan)

American Fiction (Cord Jefferson)

Szegény párák (Tony McNamara)

Érdekvédelmi terület (Jonathan Glazer)

Legjobb eredeti forgatókönyv

Egy zuhanás anatómiája (Justine Triet, Arthur Harari)

Téli szünet (David Hemingson)

Maestro (Bradley Cooper, Josh Singer)

May December (Samy Burch, Alex Mechanik)

Előző életek (Celine Song)

Legjobb operatőri munka

Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

Megfojtott virágok (Rodrigo Prieto)

Maestro (Matthew Libatique)

Szegény párák (Robbie Ryan)

El Conde: A gróf (Edward Lachman)

Legjobb vágás

Egy zuhanás anatómiája

Téli szünet

Megfojtott virágok

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb eredeti filmzene

Oppenheimer (Ludwig Göransson)

American Fiction (Laura Karpman)

Megfojtott virágok (Robbie Robertson)

Indiana Jones és a sors tárcsája (John Williams)

Szegény párák (Jerskin Fendrix)

Legjobb eredeti betétdal

"What Was I Made For?" (Barbie)

"I'm Just Ken" (Barbie)

"The Fire Inside" (Flamin' Hot: Egy pikáns sikertörténet)

"It Never Went Away" (Amerikai szimfónia)

"Wahzhazhe (A Song For My People)" (Megfojtott virágok)

Legjobb hang

Az alkotó

Maestro

Mission: Impossible – Leszámolás, 1. rész

Oppenheimer

Érdekvédelmi terület

Legjobb jelmez

Barbie

Megfojtott virágok

Napóleon

Oppenheimer

Szegény párák

Legjobb díszlet

Barbie

Szegény párák

Megfojtott virágok

Oppenheimer

Napóleon

Legjobb smink és haj

Golda

Maestro

Oppenheimer

Szegény párák

A hó társadalma



Legjobb vizuális effektus

Godzilla Minus One

Az alkotó

A hó társadalma

Mission: Impossible – Leszámolás, 1. rész

A galaxis őrzői: 3. rész

Legjobb animációs film:

Nimona

Elemi

A fiú és a szürke gém

Robot Dreams

Pókember: A Pókverzumon át

Legjobb nemzetközi film

Én vagyok a kapitány (Olaszország)

Tökéletes napok (Japán)

A hó társadalma (Spanyolország)

A tanári szoba (Németország)

Érdekvédelmi terület (Egyesült Királyság)