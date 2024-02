Egy adott évben 22 millió gyermekeket ábrázoló pornográf felvétel készül, öt év leforgása alatt nagyjából ötezer százalékos emelkedés volt tapasztalható; ez számít a leggyorsabban növekvő bűnszervezetnek, ugyanis míg egy zacskó kokaint csak egyetlen alkalommal lehet eladni, addig egy ötéves áldozatot minden egyes nap több esetben, akár tíz esztendőn keresztül is

- hangzik el a filmben a sokkoló állítás.

És amikor az ezekre a bűnesetekre koncentráló rendőrt a munkájáról kérdezik, megvallja, hogy bár a több mint tízéves karrierje során 288 pedofilt kapott el, egyetlen gyereket sem sikerült megmentenie.

Aztán fordul a kocka, amikor a börtön mögé juttat egy bűnözőt, majd egy ügyes pszichológiai trükkel a bizalmába férkőzik, azt hazudja, hogy ő maga is pedofil, és ha segít neki gyereket találni a szexuális vágyainak kiélésére, akkor garantáltan csökkenteni fogják a büntetését. És a fickó belemegy az alkuba, amikor pedig a mexikói határnál a rendőr elkap egy emberkereskedőt és kiment egy kisfiút, akit aztán átad az apjának, az öreg elmondja neki, hogy van egy lánya is, akit szintén elraboltak évekkel ezelőtt. A nyomozó a siker ízét végre megérezve a megszállottjává válik az ügynek, minden követ megmozgat, hogy megtalálja a gyermeket; a szálak Dél-Amerika olyan régióiba vezetnek, ahová a helyi rendőrök sem teszik be a lábukat, a küldetésben azonban nem várt szövetségesre lel egy egykori kartelltag személyében. A volt drogkereskedő ugyanis majdnem öngyilkos lett, miután lefeküdt egy huszonévesnek kinéző prostituálttal, majd megtudta, hogy valójában a lány csak tizenöt éves volt, és megrökönyödésében rászánta magát, hogy a vagyonát arra használja fel, hogy az interneten gyermekeket vásároljon emberrablóktól, hogy utána kimentse őket.

És bár az említett sztori igencsak hazugnak tűnhet, A szabadság hangjában az a legelképesztőbb, hogy megtörtént eseményeken alapszik; a főszereplő nyomozó a pályája során több mint száz gyereket mentett meg. Más kérdés, hogy az elmúlt hónapok tanulsága alapján olyannyira megszállottjává vált a küldetésének, hogy a pedofilok félrevezetése közben felnőtt nőket is bevont az akcióba, és többen szexuális molesztálással vádolják jelenleg.

Utóbbi a filmből nem derül ki, hiszen mostanában derültek ki ezek az információk, így sem a forgatókönyvírók, sem azok a demokrata érzelmű amerikaiak sem tudhattak róla, akik tavaly nyáron hevesen bírálták a filmet, miután a minimális költségvetése ellenére hatalmas sikert aratott az Egyesült Államokban; számokra lefordítva a kevesebb mint 15 millió dollárból készült alkotás csak Észak-Amerikában 184 milliót hozott.

Az amerikai baloldal felháborodása nem véletlen. Egyrészt a sztori sok szempontból rímel Donald Trumpnak arra az állítására, hogy a demokraták pedofilhálózatokat tartanak fent, azonban érthetetlen, hogy ha mindez csak egy alaptalan összeesküvés-elmélet, akkor hatalmas öngól ezt belelátni, és ezáltal támadni a filmet. Másrészt a produkciót a keresztény szellemiségű alkotásra specializálódott Angel Studios készítette, és nem is rejtik véka alá a hitvallásukat. Az egyik jelentben például, amikor megkérdezik a nyomozót – akit A passió főszereplője, Jim Caviezel alakít –, miként képes ezt a lélekölő munkát végezni, azt feleli, hogy Isten gyermekei nem eladóak.

És ha igazságosak akarunk lenni, akkor A szabadság hangja egyébként tele van iszonyatosan gejl párbeszédekkel és momentumokkal, az említett színész szinte a teljes két órán keresztül kisírt vagy éppen elszánt szemekkel néz, néha a napfelkeltét bámulva lamentál magában, és az alkotásban minden egyes állítást és mondanivalót alaposan a szánkba rágnak és kétszer aláhúznak.

Ellenben a rendkívül izgalmas és fordulatos történet miatt ezek a hibái bőven megbocsájthatóak, nem beszélve arról, hogy erről a témáról mind ez idáig nem sok játékfilm beszélt.