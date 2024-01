David Fincher Holtodiglan című filmjét 2014. október 2-án mutatták be az amerikai mozik. A Gillian Flynn bestselleréből készült nyomasztó és csavaros thrillerben egy Missouri állambeli fiatalasszony (az alakításáért Oscar-díjra jelölt (Rosamund Pike) emberrablás áldozatává válik, a rendőrség és a média figyelme pedig rögtön az elhidegült férjre (Ben Affleck) terelődik, hogy aztán megannyi fordulat után legalább a nézők számára világossá váljon, hogy a súlyos szociopata nő saját magát rabolta el.

Nem sokkal Fincher thrillerének bemutatása után, 2015. március 23-án a 30 éves fizikoterapeuta, Aaron Quinn felhívta a rendőrséget a kaliforniai Vallejóban, hogy bejelentse, barátnőjét, a 29 éves Denise Huskinst előző este búvárruhába öltözött férfiak elrabolták otthonukból, őt pedig erőszakkal elkábították, ezért nem tudott rögtön bejelentést tenni. A történetéhez mindvégig ragaszkodó férfi már a kezdetektől gyanús lett a rendőrség és az FBI számára, főleg mert megbukott a poligráfteszten, de amikor végül a nő felbukkant, a barátjával egybehangzó vallomást tett elrablásának körülményeiről.

A mintegy 48 órán át fogva tartott, folyamatosan kábítószerekkel elbódított és nemi erőszakot elszenvedő Denise Huskins, illetve Aaron Quinn sztorija így sem állt meg a bűnüldöző szervek előtt, akik nagy nyilvánosság előtt jelentették ki: a páros egyértelműen a néhány hónappal korábban bemutatott Holtodiglan-t másolta, ezzel értékes erőforrásokat vontak el a bűnüldöző szervektől.

Igazi amerikai rémálom: egy sorozat, ami bemutatja, miért tévesztették össze a rendőrök a filmet a valósággal

A rendőrség sommás kijelentései óriási médiavisszhangot kaptak az Egyesült Államokban, de már akkor többen gyanították, nem Denise Huskins és Aaron Quinn másolta Fincher filmjét, hanem a rendőrök indultak ki a moziban látottakból, ezért nem is keresték a lehetséges elkövetőket.

A Huskins ügyét mindvégig elbagatellizáló rendőrök végül tálcán kapták a megoldást, amikor 2015. június 5-én egy újabb emberrablási kísérlet történt és a kiszemelt áldozat megkötözött apja, kiszabadulva a fogságbó,l nemcsak megakadályozta a bűntényt, de meg is szerezte a menekülésre kényszerülő elkövető telefonját, amely Matthew Mullerhez, egy poszttraumás stressz szindrómában szenvedő volt tengerészgyalogoshoz vezette őket. Amikor rajtaütöttek a férfi South Lake Tahoe-i bungalóján, rengeteg bizonyítékot találtak, amelyek arra utaltak, hogy Matthew Muller sorozatos ragadozó volt, akinek az egyik áldozata a rendőrök által a saját elrablásával megvádolt Denise Huskins volt.

A Netflix új, háromrészes dokusorozata, a Bernadette Higgins és Felicity Morris által rendezett Igazi rémálom (amely előkelő helyen áll a Netflix megtekintési listáján) ennek a nyomozói balfogásnak megy utána. A főként Denise Huskins és Aaron Quinn visszaemlékezéseiből kikerekedő történetet házi videók, fényképek, rendőrségi kihallgatások jegyzőkönyvei és testkamerás felvételek egészítik ki, valamint a minisorozat második epizódját szinte teljes egészében a Holtodiglan című filmnek szentelik az alkotók, hogy megpróbálják megérteni, hogyan fordulhatott elő, hogy a bűnüldöző szervek az áldozatot démonizálják és gúnyolódjanak rajta, valódi segítség helyett.

Hol van most Matthew Muller emberrabló?

Matthew Mullert – aki máris egyike a Netflix-sorozatok "kedvenc" elkövetőinek – a Today cikke szerint 2017-ben ítélték 40 évig tartó börtönbüntetésre a Huskins-ügyben, illetve az annak megoldásához vezető emberrablási kísérlet miatt.

A ma kiszabott büntetés tükrözi Muller magatartásának kirívó voltát ebben az ügyben. Mullernek olyan előnyei voltak az életben, amelyekről a legtöbben csak álmodoznak, de jelentős intelligenciáját arra használta, hogy megtervezze és végrehajtsa két ártatlan idegen fizikai támadását és pszichológiai kínzását. Nehéz elképzelni, hogy Muller milyen mértékű szenvedést okozott áldozatainak. A ma kiszabott ítélet figyelembe veszi ezt a szenvedést, és arra törekszik, hogy Muller soha többé ne kövessen el ilyen bűncselekményeket – hangsúlyozta a többszörös emberrablási, kínzási és szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyben döntést hozó bíró, Troy L. Nunley az ítélethozatalkor, súlyosbító körülményként mérlegelve Muller példás katonai előmenetelét, és azt, hogy 2006-ban diplomát szerzett a Harvard Egyetemen, amelyen megszerzett tudással és tapasztalattal visszaélve tudta elrabolni és fogva tartani áldozatait.

2022-ben Mullert újabb 31 év börtönre ítélték, miután a Solano megyei felsőbíróságon kétrendbeli erőszakos nemi erőszakkal szemben, valamint három másik vádpontban bűnösnek vallotta magát. Állami büntetését a szövetségi ítélettel egyidejűleg tölti le az arizonai Tucson állambeli szövetségi büntetés-végrehajtási intézetben. Szabadulása az amerikai börtönhivatal szerint 2049. július 8-ra van kitűzve.

Denise Huskins és Aaron Quinn – amerikai rémálomból amerikai álom?

A Netflix dokusorozatának főszereplői, Denise Huskins és Aaron Quinn 2015-ben keresetet indítottak Vallejo városa ellen az őket a nyomozás során ért atrocitások és méltánytalan elbánás miatt, amely ügyben végül 2018-ban 2,5 millió dolláros sérelemdíjban egyeztek meg a város vezetőivel.

Három évvel később a vallejói rendőrség hivatalos közleményben is bocsánatot kért a pártól.

Ugyanebben az évben, 2021-ben Huskins és Quinn könyvet adtak ki az ügyről (Victim F: From Crime Victims to Suspects to Survivors), amely a Netflix Igazi amerikai rémálom című minisorozatának is egyik forrása volt. Az már a sorozatból derül ki, hogy a pár végül összeházasodott, közösen nevelik két kislányukat.