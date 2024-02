Minden hónapra jut idén izgalmas filmbemutató, egyebek mellett ikonikus blockbusterek régóta várt folytatásai érkeznek a moziba. Például jön a már az előzetes alapján is látványos magyar történelmi film, a Most vagy soha!, de idén érkezik a tavalyi hollywoodi sztrájkok miatt elhalasztott Dűne 2 is. Történelmi alkotások, előzményfilmek és folytatások: idén sem fogunk unatkozni. Mutatjuk 2024 leginkább várt mozifilmjeit.