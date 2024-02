Ahogy azt az Origo is megírta, 76 éves korában meghalt Carl Weathers egykori profi amerikafutball játékos, későbbi akciósztár.

Weathers olyan filmeket tett emlékezetessé, mint a Rocky-sorozat, amelyben a Sylvester Stallone címszereplő ellenfelét, majd barátját, Apollo Creedet alakította, illetve a Predator című sci-fi horrorban Arnold Schwarzenegger oldalán a filmtörténet legférfiasabb kézfogását is neki, illetve Schwarzeneggernek köszönhetjük:

S persze, az ő főszereplésével lett siker a Jackson, a vadállat (1988) című akciófilm is, míg a mai fiatal nézők elsősorban A Mandalóri című Star Wars-sorozat Greef Kargájaként ismerhették meg a legendás sztárt. Akitől a legendás színésztársai most a közösségi médiában is elbúcsúztak.

Carl Weathers örökre legenda lesz. Egy kiváló sportoló, fantasztikus színész és nagyszerű ember. A Predator nem jöhetett volna össze nélküle. És biztosan nem szórakoztunk volna olyan remekül, ha ő nincs köztünk. Minden egyes vele eltöltött perc – a forgatáson vagy a szünetekben – tiszta öröm volt. Olyan barát volt, aki a legjobbat hozza ki belőled, hogy tudd tartani vele a lépést. Hiányozni fog, lélekben pedig most a családjával vagyok – írta Arnold Schwarzenegger egy közös Predator-jelenetkép kíséretében az Instagramon.

A Rocky-sorozat sztárja, Sylvester Stallone ennél is meghatóbban fogalmazott, amikor videóüzenetében úgy fogalmazott:

Ez egy hihetetlenül szomorú nap a számomra. Teljesen szétestem most érzelmileg, olyannyira, hogy azt szavakba sem tudom önteni. Próbálom azért tartani magam. De Carl Weathers az életem része volt, a sikertörténetem minden egyes pillanata az ő érdeme is. Mert amikor először láttam őt, egy hatalmas embert láttam, de akkor még nem fogtam fel, milyen nagyszerű ember. Soha nem értem volna el mindazt a Rockyval, amit vele együtt elértünk. Teljességgel csodálatos, a hangja, a testalkata, a belőle áradó erő, az atletikussága, és mindenekelőtt a szíve és a lelke... Borzalmas veszteség. És épp azért a mögöttem látható festménnyel a háttérben készítettem ezt a videót, mert ezen az a talán utolsó pillanat látható, amelyet a ringben együtt eltöltöttünk, és ezt a pillanatot soha nem fogom elfelejteni. Varázslatos ember volt. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy én is az élete része lehettem.

De a Rocky 4. ellenlábasát, a Weathers karakterét gyilkos ökölcsapásokkal a sorozatból "kiíró" Dragót alakító akciósztár, Dolph Lundgren sem hagyta szó nélkül Weathers halálhírét.,