2025 legjobban várt sorozatai: ezekre a szériákra érdemes lesz figyelni

Miután listára gyűjtöttük az új év leginkább várt filmjeit, itt az ideje megmutatnunk 2025 legjobban várt sorozatait. Ezekre a szériákra lesz érdemes figyelned idén!

2025 legjobban várt sorozatai

Különválás 2. évad

Az utóbbi évek egyik legkülönlegesebb sorozatát hozta össze az ezúttal rendezőként tevékenykedő Ben Stiller a Különválással, melynek hőseit egy jövőbeli technológia révén kettéválasztják munkahelyi Énre és magánéleti Énre. Rejtélyes, disztópikus, félelmetes, közben pedig abszurd humorú is a sztárokkal teli széria, ami ráadásul egy nagy sztoricsavar után tér vissza, már januárban.

A Hét Királyság lovagja

2025-ben megérkezik a második Trónok harca utódsorozat is. George R. R. Martin novellafüzérben írta meg a kóbor lovag Ser Duncan és a hozzá csapódó kis fegyverhordozó Egg kalandjait, amelyek egy évszázaddal játszódnak korábban, mint az anyaszéria eseményei.

Stranger Things 5. évad

Nem csak az ötödik évadot kapjuk meg nyáron a közelmúlt leginkább körülrajongott, igazi popkulturális eseménnyé vált sorozatától, de egyben a finálét is. A nyolcvanas évekbeli kisvárosban természetfeletti erőkkel hadakozó (már nem is olyan kis)srácokhoz az utolsó epizódokra a Terminátor-filmek sztárja, Linda Hamilton is csatlakozik.

The Last of Us 2. évad

Több mint két év telt el az HBO sorozatának nagysikerű első évada óta, ami bebizonyította, hogy videojátékot is lehet izgalmasan filmre adaptálni. Sztoriban is ugrunk öt évet: a posztapokaliptikus világban a kényszerű „apa-lánya” párost utoléri a kollektív múlt, emiatt konfliktusba kerülnek egymással és azzal a világgal is, amely még veszélyesebbé és kiszámíthatatlanabbá vált.

Alien: Föld

Az Alien-univerzumot eddig mozifilmek építették-bővítették, legutóbb a hazánkban forgatott Alien: Romulus. Most megkapjuk az első sorozatot, és az első olyan sztorit is ebből a világból, ami nem az űrben, hanem a Földön játszódik. Persze xenomorph így is lesz benne, és az alkotó is több mint izgalmas: a Fargóval és Légióval már bizonyított Noah Hawley.

Vészhelyzet Pittsburghben

A sorozat eredeti címe (The Pitt) nem utal ilyen direkten a nagy elődre, pedig megtehetné. A széria ugyanis eredetileg a Vészhelyzet folytatásaként íródott, de különféle jogi zűrök miatt végül attól elvileg független sztorival és megváltoztatott nevekkel érkezik. De így is benne lesz Carter doktor (Noah Wyle), csak épp máshogy hívják majd.