50 pluszos színésznők uralják majd az idei filmes díjszezont

Fiatal sztárocskák helyett az érettebb korosztály képviselő tarolhatnak az idei díjátadószezonban. Közölük is azok az 50 pluszos színésznők, akikért évtizedek óta meg vagyunk bolondulva nemcsak szépségük miatt, hanem elképesztő tehetségük miatt. Vajon a rendkívül rosszkislány Nicole Kidman vagy az év egyik legszebb filmjében haldokló Tilda Swinton viheti majd haza a második Oscarját? Esetleg a meghökkentő meztelenkedést bevállaló nagy visszatérő, Demi Moore hatvan felett végre megkapja azt az elismerést, amire közel negyven éve ácsingózik? A Golden Globe óta azonban az idén 60 éves brazil származású Fernanda Torres is komoly esélyekkel indul az aranyszoborért!

50 pluszos színésznők egy filmben: a kortalan Tilda Swinton és Julianne Moore a Szomszéd szoba című filmben (Fotó: Northfoto)

50 pluszos színésznőknek áll a világ!

Sokak szerint nagy öröm, hogy az érettebb korosztály színésznői tavaly számos jó, sőt kiváló filmben bizonyíthatták a tehetségüket, amik nemcsak a kritikusokat, de a közönséget is lenyűgözték. Közülük is a fent említett négy színésznő emelkedik ki, akik az idei díjátadó szezonban a figyelem középpontjába kerülnek majd. Az Oscar-jelölések csak jövő héten kerülnek kihírdetésre, ám egy biztos: a következő négy díva biztosan nem marad nomináció nélkül a jelentős filmes díjak esetében.

Tilda Swinton: A szomszéd szoba

A korelnök az idén 65 éves Tilda Swinton, aki androgün szépségével milliókat nyűgöz le világszerte. Pedro Almodóvar legújabb, első angol nyelvű filmjében Swinton sokkoló alakítást nyújt egy rákbeteg haldokló nő szerepében a szintén a vele egykorú Julianne Moore partnereként, aki sajnos az idei díjakból kimarad, hogy ne gyengüljenek Swinton esélyei. Az Oscar-díjas Moore-nak a négy sztár közül sajnos a legkevesebb az esélye, hogy bejusson a legjobb öt közé jövő héten az Oscar-jelölések kihirdetésénél, de ez mit sem von le megrendítő alakításából.

Demi Moore tarolhat idén (Fotó: AFP)

Demi Moore: A szer

Az idén 63 éves Moore 20 év után atombombaként robbant vissza az élmezőnybe a tavalyi év legelborultabb filmjével. A legtöbb ember retteg az öregedéstől, maga Demi is, aki önmagát és az egész popcornmozis-karrierjét is kifigurázta ebben a sokkoló filmben. A sztár a legjobb musical-vígjáték kategóriában vihette haza a Golden Globe-ot, és a szakértők szerint biztos az Oscar-jelölése, sőt a fogadóirodák szerint a díja is. Amíg ez kiderül, addig érdemes Demit meglesni a brutális Dallasként becézett Az olajügynök című sorozatban a SkyShowtime-on, ugyanis abban is hatalmas alakítást nyújt!