A brutalista: Az amerikai álom hazugsága

Talán még soha ekkora figyelmet nem kapott világszinten egy magyar ember története, mint most. Pedig A brutalista főhőse, Tóth László nem is létezett, viszont az általa bejárt életút igenis valódi. Karaktere igazából emléket állít annak a megannyi magyar művésznek, tervezőnek és tehetségnek, akiknek a háború után nem volt maradása hazánkban, és jobb lehetőségek reményében a tengeren túlon kellett szerencse és új otthon után kutatniuk. Brady Corbet, a színészből lett direktorpalánta eddigi rendezései nem lettek túl emlékezetesek, de ugye három a magyar igazság, A brutalistával pedig sikerült olyan monumentális mesterművet alkotnia, akár az általa elmesélt történet főszereplője.

A brutalista pont olyan mestermunka, mint amilyet Tóth László alkot meg benne (Fotó: YouTube - A24)

Új haza, régi fájdalmak

A két fejezetre bontott történet első felvonásának kezdetén a magyarul kiválóan káromkodó, ráadásul magyar származású Adrien Brody által alakított Tóth László, egy hazájában ellehetetlenített, ám annál tehetségesebb építész, a holokauszt túlélése után hajóra száll, hogy eljusson az ígéret földjére, Amerikába. Az igazán emlékezetesre sikerült nyitójelenet után megismerjük a már régóta az Újvilágban élő Attilát (Alessandro Nivola), László unokatestvérét, akinek a közbenjárásával főhősünk megismeri későbbi mecénását, a művészetért brutálisan rajongó, a zsarnok, kizsákmányoló amerikait megtestesítő Harrison Lee Van Burent, akit az a Guy Pearce formál meg, akit a Mementó óta nem láttunk ilyen színészi magaslatokban. Innentől pedig útnak indul egy tündérmese, mely végül aztán totális őrületbe fordul át.

Adrien Brodyt, de még Alessandro Nivolát is hallhatjuk benne elég sokat magyarul beszélni (Fotó: YouTube - A24)

Az első rész olyannak állítja be az amerikai álmot, amilyennek szinte mindenki elképzeli: Reményekkel teli, tengernyi lehetőséggel kecsegtető, küzdelmes, de mégis mézédes. Tóthnak az ölébe hullik a lehetőség, hogy megtervezze élete addigi legfontosabb építményét, miközben az Európában ragadt feleségét és unokahúgát is át tudja végre juttatni az őket elválasztó Atlanti-óceánon. A háború borzalmai által szétszakított Tóth-család a második fejezetre végül egyesül, ám ezzel együtt fordul László szerencséje is. Egyre több probléma adódik élete projektje körül, kimutatkozik a körülötte lévő emberek foga fehérje, és a családja is széthullani látszik.