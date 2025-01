A brutalista: a mesterséges intelligencia foszthatja meg az Oscartól a sikerfilmet

A 2025-ös díjátadókon nekünk, magyaroknak is van miért és kiért izgulnunk. A magyar építészről, Tóth Lászlóról szóló életrajzi dráma nem csupán attól fontos számunkra, hogy közös anyanyelven osztozunk a sztori főszereplőjével, hanem még ezernyi más szálon is kötődik hazánkhoz a projekt. Brady Corbet alkotását órási elismerés övezi a szakmán belül, például az idei Golden Globe-gálát is letarolta a mozi, hét kategóriában is jelölték a díjra, amiből hármat haza is tudott vinni. Az viszont már korántsem olyan biztos, hogy az Oscarról is ilyen sikeresen fog távozni. Ugyanis a napokban a film vágójával, Jancsó Dáviddal készült egy interjú, mely során a magyar szakember elismerte, hogy mesterséges intelligenciát alkalmaztak az utómunkálatok során. A technológiára azért volt szükség, mert így tudták egyes jelenetekben eltüntetni az erős akcentust, amikor a két főszereplőnek, Adrien Brodynak és Felicity Jonesnak hosszabb, magyar nyelvű szövege volt. Az interjú nagy port kavart, és sokakat felháborított, többen azt javasolják, hogy A brutalista ne kapjon semmilyen szakmai elismerést.

Adrien Brody és Felicity Jones játékára mesterséges intelligenciával javították fel A brutalista készítése során

Fekete listára kerülhet A brutalista

A Jancsó Dáviddal készített interjú bejárta a világsajtót, a mesterséges intelligencia használatán felháborodó hangok pedig egyre csak sokasodnak. Egyesek szerint az alkotók részéről ez a döntés a színművészetet a lényegétől fosztja meg, és A brutalistának nincs helye díjátadók jelöltjei és díjazottjai között.

Azokat a filmeket, amelyek MI-t használnak, automatikusan diszkvalifikálni kellene mindegyik díjátadóról"

Brady Corbet a legjobb rendezőnek járó díjat még bezsebelte a Golden Gobe-on, de az Oscar 2025-ös gálájáról már lehet, hogy üres kézzel távozik

A rendező válaszol

Ezekre a kritikákra reagált a Variety-nek a mozi direktora, Brady Corbet, aki szerint semmit nem von le az MI használata a színészei munkájának érdeméből, és nem sértették meg a szakma alapelveit sem:

Adrien és Felicity játéka egy az egyben a sajátjuk. Hónapokon keresztül dolgozott velük egy dialektusoktató, annak érdekében, hogy minél tökéletesebb legyen az akcentusuk. A Respeecher nevű programot kizárólag a magyar nyelvű szövegek esetében alkalmaztuk, az angol dialógusokat érintetlenül hagytuk. Meg akartuk őrizni az alakításuk hitelességét, nem pedig meghamisítani vagy lecserélni a színészi munkájukat, és tettük mindezt a szakma iránti legnagyobb tisztelettel"

– adott választ a filmmel kapcsolatban felmerült etikai aggodalmakra a rendező.