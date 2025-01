Anthony Hopkins és sok más hollywoodi sztár háza is leégett

Ugyan még csak pár napja tart az új év, máris megtörtént 2025 első, komolyabb természeti katasztrófája. A kaliforniai Los Angelest napok óta a folyamatosan kialakuló erdőtüzek sorozata teszi földi pokollá, már közel 10 ezer hektárnyi területet emésztettek fel a megállíthatatlannak tűnő lángok. A lakosság egy részét evakuálták, sokan már így is fedél nélkül maradtak, a halálos áldozatok száma pedig ötre nőtt. A civilek mellett a városban élő filmsztároknak sem kegyelmez a tűz, melyet a kedvezőtlen széljárás miatt rendkívül nehéz eloltani. Már több színészről és celebritásról is tudni lehet, hogy elvesztették otthonukat, köztük az a Sir Anthony Hopkins is, akinek a háza néhány évvel ezelőtt már csodával határos módon megúszta az akkori erdőtüzek pusztítását, ám most nem volt ilyen szerencsés.

Los Angeles tűz martalékává vált, Anthony Hopkins mellett sokan mások maradtak otthon nélkül

Anthony Hopkins és több kollégája is a károsultak között

A kétszeres Oscar-díjas színészlegendát a legnagyobb sajnálatára szoros kapcsolat fűzi a tűzvészekhez, hiszen 2000-ben a londoni otthona is leégett, 2018-ban pedig, amikor az ideihez hasonló mértékű károkat hagytak maguk után a lángok, akkor Anthony Hopkins házát még pont megkímélte a természet, és a szomszédja ingatlanja vált hamuvá. Most azonban sajnos nem úszta meg, és a nem kevesebb mint 6 millió dollárért vásárolt villája végleg odaveszett.

A bárányok hallgatnak Hannibal Lectere mellett olyan nevek kerültek még az utcára a tomboló tűz miatt, mint Harrison Ford, John Goodman, Mark Hamill, Eugene Levy, Anna Faris, Paris Hilton vagy James Woods, aki könnyeivel küszködve mesélt erről a CNN-nek.

A lakosságon kívül a Los Angelesben bázissal rendelkező filmiparnak sem kedvez a jelenlegi állapot, hiszen díjátadókat és filmpremiereket kell emiatt elodázniuk, így később mutatják majd be a helyieknek a Robbie Williams életéről szóló Better Mant, valamint az idei év egyik legjobban várt horrorját, a Farkasembert is.