Arany Málna 2025: A Joker második része megkapja, amit megérdemel

7 jelöléssel a Joker: Kétszemélyes téboly vezeti az idei legrosszabb filmeket "elismerő" díjátadó jelölési listáját. Az Arany Málna 2025 nomináltjai között idén Oscar-díjas színészóriások és legendák is szerepelnek, Jack Black duplajelölést kapott és sajnos a hazánkban forgatott Borderlands című videójáték adaptáció is az élvonalban szerepel a szégyenlistán. A legbrutálisabb teljesítményt Angelina Jolie édesapja, az Oscar-díjas Jon Voight nyújtotta, aki négy alakításért is jelölést kapott.

Az Arany Málna 2025 listáját a Joker: Kétszemélyes téboly vezeti. Joaquin Phoenix és Lady Gaga lehetnek a legrosszabb színészek (Fotó: Northfoto)

Sokak szerint a Joaquin Phoenix és Lady Gaga nevével fémjelzett, amúgy tényleg rettenetesen félresikerült Joker-folytatás tarolhat, ami az Origo-t is kiakasztotta, ám azzal már nem értenek egyet a netes fórumokon, hogy miért kellett Gagát és Phoenix-t is jelölni, akik a gyatra forgatókönyvhöz képest a lehető legtöbbet kihozták a figuráikból. Ha Phoenix nyer, akkor ez lesz az első alkalom, hogy egy színész ugyanazért a filmes karakterért Oscart és Arany Málnát is nyer.

Arany Málna 2025-jelölések

Legrosszabb film

“Borderlands”

“Joker: Kétszemélyes téboly”

“Madame Web”

“Megalopolisz”

“Reagan”

Legrosszabb színész

Jack Black, “Dear Santa”

Zachary Levi, “Harold and the Purple Crayon”

Joaquin Phoenix, “Joker: Kétszemélyes téboly”

Dennis Quaid, “Reagan”

Jerry Seinfeld, “Cukormáz nélkül”

Legrosszabb színésznő

Cate Blanchett, “Borderlands”

Lady Gaga, “Joker: Kétszemélyes téboly”

Bryce Dallas Howard , “Argylle”

Dakota Johnson, “Madame Web”

Jennifer Lopez, “Atlasz”

Cate Blanchett lehet a legrosszabb színésznő (Fotó: Northfoto)

Legrosszabb férfi mellékszereplő

Jack Black (csak a hangja), “Borderlands”

Kevin Hart, “Borderlands”

Shia LaBeouf (mint nő), “Megalopolisz”

Tahar Rahim, “Madame Web”

Jon Voight, “Megalopolisz,” “Reagan,” “Shadow Land” és “Strangers”

Legrosszabb női mellékszereplő

Ariana DeBose, “Argylle” és “Kraven, a vadász”

Leslie Anne Down (mint Margaret Thatcher), “Reagan”

Emma Roberts, “Madame Web”

Amy Schumer, “Cukromáz nélkül”

FKA Twigs, “A Holló"

Legrosszabb rendező

S.J. Clarkson, “Madame Web”

Francis Ford Coppola, “Megalopolisz”

Todd Phillips, “Joker: Kétszemélyes téboly”

Eli Roth, “Borderlands”

Jerry Seinfeld, “Cukormáz nélkül”