3 év után újra munkába áll a kannibalizmussal vádolt Armie Hammer

3 év után újra munkába áll a Socail Network és a Szólíts a neveden című filmek szebb napokat látott sztárja. A 38 éves Armie Hammert utoljára a Halál a Níluson remake-jében láthattuk Kenneth Branagh, a kortalan Annette Bening és Gal Gadot társaságában. A színész utána számos munkáját vesztette el, a Győztes gól című filmből pedig teljesen eltüntették és Will Arnettel vették újra a jeleneteit. Mint kiderült, a Zs-horrorok atyja, Uwe Boll a legújabb filmjében főszerepet ajánlott az erőszakkal és kannibalizmussal vádolt színésznek, akinek már komoly anyagi problémái is vannak.

Armie Hammer utoljára a Halál a Níluson című krimiben szerepelt Fotó: Getty Images

Mi történt Armie Hammerrel?

A jóképű és tehetséges színész 2021-ig dübörgött, ám egyszer csak kiderült, a színész felesége beadta a válást. Először csak hűtlenségről volt szó, ám ezért még valaki nem tűnik el három évre, hiszen Hollywoodban mindennapos jelenség egy ilyen pletyka vagy hír. Mint kiderült, többen vádolták meg Hammert szexuális zaklatással és visszaéléssel, sőt volt olyan áldozat is, akinek kannibalizmust kimerítő üzeneteket írogatott. A színész egy pillanat alatt földönfutó lett, a pletykák szerint ingatlanos lett, dacára annak, hogy tavaly nyáron bizonyíték hiányában nem emeltek vádat ellene. Armie Hammer azonban továbbra sem kapott munkát, egészen mostanáig, ugyanis nem is egy, hanem két filmben is érdekelt lesz hamarosan.

Szexuális visszaélés és kannibalizmus volt a vád ellene Fotó: Getty Images

Hol tér vissza Armie Hammer?

A Zs-horrorkirály, Uwe Boll legújabb thrillerének főszerepét kapta meg a színész, aki a hónap végén kezd forgatni Horvátországban. A The Dark Knight című thrillerben egy olyan férfit alakít, aki egy bűntény után maga veszi a kezébe az igazságszolgáltatást és mindemellett egy igazi modern Robin Hood lesz belőle a social médiában. A film akár még idén debütálhat, így Hammer hamarosan visszatérhet a köztudatba. Mindemellett a Frontier Crucible című kosztümös westernben is láthatjuk, ahol egy hős katonát alakít, akiknek társaival együtt kell felvenni a harcot a rosszarcú ellenfelekkel szemben. Ebben a filmben Thomas Jane és William H. Macy lesznek a partnerei.