Az utolsó éjjel: 23 éve mutatta be Spike Lee az élet egyik legkeményebb meséjét

Az utolsó éjjel története szerint Monty Brogannak (Edward Norton) 24 órán belül börtönbe kell vonulnia, és ott eltölteni hét évet, amit drogkereskedelemért szabtak ki rá. Az ember, aki egykor a város császára volt, eldobja az egóját és újra felkeresi a számára fontos embereket. Monty így kapcsolódik újra édesapjával (Brian Cox), valamint a legjobb barátaival, Jacobbal és Frankkel (Philip Seymour Hoffman és Barry Pepper). Utolsó útján barátnője, Naturelle is Montyval tart, bár ez csak bizalmatlanságot ébreszt „hősünkben”. Spike Lee rendezése a film minden elemével arra törekszik, hogy bemutassa egy ember belső küszködését önmagával, az egójával, valamint azzal a világgal, amelyet teremtett maga körül.

Az utolsó éjjel drámai történetmesélése máig kiemelkedik a hollywoodi filmek közül (Fotó: AFP)

5 tény a 23 éves Az utolsó éjjelről

Edward Norton saját magától idéz

Az utolsó éjjel két legendás elődhöz is visszanyúl egy-egy jelenettel. A filmdráma – azóta legendássá vált – tükörjelenete a rendező, Spike Lee Szemet szemért című klasszikusához, míg Monty (Edward Norton) gykorlatilag saját magától idéz, amikor a kosárlabdapályán elégedetlenkedő játszótársainak arról tart rögtönzött kiselőadást, hogy a feketék ne hibáztassák a fehér embereket, hiszen hivatalosan is betiltották már a rabszolgasort. Ez a jelenet pedig kísértetiesen hasonlít Edward Norton egy korábbi filmjében, Az amerikai história X-ben látottakhoz.

Monty utolsó szabadlábon töltött napján igyekszik rendet tenni, kisiklott életében (Fotó: AFP)

Spike Lee tökéletesen bemutatta a kora 2000-es évek Amerikáját

Bár a baráti körben Monty munkája a leginkább kizsákmányoló, hiszen droggal kereskedik, mások függőségén élősködik, viszont barátai sem ma született bárányok. Frank Slauhtery (Barry Pepper) tőzsdeügynöki munkája valójában a rendező, Spike Lee reflektálása és egyben görbetükre a 2002-es Enron-botrány irányába. Ennek következtében az amerikai népesség bizalmatlanná vált és ellenszenvet érzett szinte minden pénzügyi szektorban dolgozóval szemben. Frank több jelenetében is kiválóan mutatják be az akkori tőzsdések hozzáállását, ami nem mellesleg a 2008-as gazdasági világválsághoz vezetett. Frank egyfolytában figyelmen kívül hagyta felettese utasításait, ahogy azt is, hogy a benne bízó embereknek milyen károkat okoz majd.