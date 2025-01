BAFTA 2025: A brutalista tarolhat, Hugh Grant Oscar-közelbe kerül

Meglepő jelölések születtek a Brit Filmakadémia idei jelölései között. A ma délután 13:00-kor nyilvánosságra hozott BAFTA 2025 jelöltjei között a pápa halála után játszódó, Vatikánt robbantó Konklávé 12 kategóriában esélyes, de nagy sikerre számíthat a boszorkányosan jó Wicked, a gengszter-musical Emila Perez és a Demi Moore nevével fémjelzett testhorror, A szer is. Meglepetés jelölést kapott Jamie Lee Curtis, Saoirse Ronan és Hugh Grant is, kimaradt a nagy Oscar-favoritnak számító Fernanda Torres és Pamela Anderson is a jelöltek közül. A díjakat február 16-án adják át Londonban, a showt idén is a Riválisok című sorozatban hatalmasat alakító David Tennant vezeti.

Erős lesz a mezőny a BAFTA 2025 djíátadón (Fotó: BAFTA Enterprises Limited. / Collection ChristopheL via AFP)

BAFTA 2025 jelölések:

Legjobb film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Legjobb brit film

Bird

Blitz

Konklávé

Gladiátor 2

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás

Hoard

Kneecap

Monkey Man

Santosh

Sister Midnight

Legjobb gyerek vagy családi film

Flow

Kensuke’s Kingdom

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

A vad robot

Legjobb idegennyelvű film

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

I’m Still Here (Ainda Estou Aqui)

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

Legjobb dokumentumfilm

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

Legjobb animációsfilm

Gru 4

Flow

Agymanók 2

A vad robot

Legjobb rendező

Anora, Sean Baker

A brutalista, Brady Corbet

Konklávé, Edward Berger

Dűne: második rész, Denis Villeneuve

Emilia Pérez, Jacques Audiard

A szer, Coralie Fargeat

Legjobb eredeti forgatókönyv

Anora

A brutalista

Kneecap

Rokonszenvedés

A szer

A brutalista nagyot szakíthat a BAFTA-n (Fotó: YouTube)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Sehol se otthon

Konklávé

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Legjobb női főszereplő

Cynthia Erivo, Wicked

Demi Moore, A szer

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste, Hard Truths

Mikey Madison, Anora

Saoirse Ronan, The Outrun

Legjobb férfi főszereplő

Adrien Brody, A brutalista

Colman Domingo, Sing Sing

Hugh Grant, Eretnek

Ralph Fiennes, Konklávé

Sebastian Stan, The Apprentice

Timothée Chalamet, Sehol se otthon

Legjobb női mellékszereplő

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, A brutalista

Isabella Rossellini, Konklávé

Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

Selena Gomez, Emilia Pérez

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Legjobb férfi mellékszereplő

Clarence Maclin, Sing Sing

Edward Norton, Sehol se otthon

Guy Pearce, A brutalista

Jeremy Strong, The Apprentice

Kieran Culkin, Rokonszenvedés

Yura Borisov, Anora

Legjobb szereplőgárda

Anora

The Apprentice

The Brutalist

Sehol se otthon

Konklávé

Kneecap

Legjobb operatőri munka

A brutalista

Konklávé

Dűne: Második rész

Emilia Pérez

Nosferatu

Legjobb jelmez

Blitz

Sehol se otthon

Konklávé

Nosferatu

Wicked

Legjobb vágás

Anora

Konklávé

Dűne: Második rész

Emilia Pérez

Kneecap

Legjobb smink

Dűne: Második rész

Emilia Pérez

Nosferatu

A szer

Wicked

Legjobb eredeti zene

A brutalista

Konklávé

Emilia Pérez

Nosferatu

A vad robot

Legjobb díszletrendezés

A brutalista

Konklávé

Dűne: Második rész

Nosferatu

Wicked

Legjobb vizuális effektusok

Better Man

Dűne: Második rész

Gladiátor II.

A majmok bolygója: Birodalom

Wicked

Legjobb hang

Blitz

Dűne: Második rész

Gladiátor II.

A szer

Wicked

Legjobb brit rövid animáció

Adiós

Mog’s Christmas

Wander to Wonder

Legjobb brit rövidfilm