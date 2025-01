Az eltűnt James Bond-lány: 5 éve senki se látta

Hiába lett Bond-lány, hamar elveszett a süllyesztőben Timothy Dalton mellett (Fotó: Getty Images)

Maryam d'Abót azonnal elnyelte a süllyesztő és olyan sorozatokban kapott mellékszerepet, mint a Vörös cipellők című erotikus széria, vagy rangos tévéfilmek mellékszerepeiben tűnt fel, mint a Trója vagy a Zsivágó doktor. A színésznő közel 60 mozgóképben játszott, azonban kiemelkedő szerepet már nem kapott. Utoljára 5 éve láthattuk filmben, azonban most úgy tűnik, a nyugdíj után újra visszatér: a The Baby in the Basket című elég Zs-szagú horrorban fog egy rendfőnökasszonyt alakítani egy apácakolostorban.

Maryam d'Abo 20 évig élt házasságban a Tűzszekerek című film rendezőjével, Hugh Hudsonnal, azonban a színésznő tavaly megözvegyült, miután 86 éves férje elhunyt.