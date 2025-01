50 éves lett Bradley Cooper – Íme a tíz legjobb filmje

Nem sokon múlott, hogy az 1975. január 5-én született Bradley Coopert ma ne a filmipar egyik legkedveltebb macsójaként emlegessük, hanem valamelyik sokcsillagos étterem főszakácsaként. Ugyanis a romkomok egykori koronázatlan királyát kezdetben legalább annyira foglalkoztatta a főzés művészete, mint a színészet. Végül (sokak örömére) utóbbi mellett tette le a voksát, bár szívesen vállal konyhai jeleneteket a mai napig. Pályafutása kezdeti időszakában rendre valamelyik romantikus vígjátékban tűnt fel, élete első szerepe például a híresen népszerű Szex és New York című sorozatban volt még 1999-ben, amikor Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) egyik alkalmi partnerét tisztelhettük benne.

A születésnapos Bradley Cooper legutóbbi nagy dobása a 2023-as Maestro volt (Fotó: ZUMAPRESS.com / 2023 by Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)

Az évek teltével viszont egyre jobban távolodott a zsánertől, próbálta magát más terepen is megmérettetni, és kiderült, nagyon jól állnak neki a drámai szerepkörök: Például amikor PTSD-vel küzdő katonát, bankrablót üldöző rendőrt vagy pályája alkonyán járó, alkoholista zenészt játszik, de még akkor is zseniális, ha egy beszélő mosómedve hangját kölcsönzi valamelyik Marvel-alkotásban. Kiváló alakításait felsorolni is nehéz, azonban most mégis megpróbálkozunk vele, és összegyűjtöttük az 50. születésnapját ünneplő művész úr legjobb filmjeit.

Másnaposok (2009)

Todd Philips két további részt is megélő klasszikusát talán senkinek nem kell bemutatni. Aki esetleg mégsem látta, az képzelje el élete eddigi legviccesebb, bulizós éjszaka utáni másnapját, és szorozza meg úgy százzal, akkor megkapja a Másnaposok sztoriját. Az alaptörténetnek itt még megvolt a maga varázsa, az összes karakter megszólalása aranyat ér, a poénok pedig ütnek, ahogy a vendégszereplő Mike Tyson is.

Bradley Coopernek és társainak emlékezetesre sikerült a legénybúcsú, igaz, ők nem emlékeznek rá egyáltalán (Fotó: g90 / ZUMA Press/© 2009 by Legendary Pictures)

Csúcshatás (2011)

Amikor a Bradley Cooper által megformált Eddie, a kreatív problémákkal küzdő író élete széthullik, az ölébe pottyan egy lehetőség, mellyel egy-kettőre össze tudja kapni magát. Egy szer kerül a kezei közé, amivel agyi kapacitását ki tudja maxolni, és olyan dolgokra lesz képes, amire addig álmában sem gondolt. Ám újdonsült képességei miatt összesodorja őt az élet pár kellemetlen figurával, na meg Robert De Niróval, és innentől válik a történet még izgalmasabbá.