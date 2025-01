Cameron Diaz egy feltétellel vállalná csak el A Maszk 3. részét

A múlt héten debütált a Netflix platformján Cameron Diaz és Jamie Foxx közös mozija, az Újra akcióban. A film címe remekül leírja a női főszereplő jelenlegi kapcsolatát Hollywooddal, ugyanis a több ízben is Golden Globe-díjra jelölt Diaz egy elég hosszúnak számító, 10 éves pihenőt követően tért vissza a filmiparba. Bár a kritikusok szerint ezért a produkcióért kár volt megszakítania nyugdíjas éveit, a közönség mégis nagyon kíváncsian várta az akció-vígjátékot, hiszen az egész világon ez volt a legnézettebb film a streaming-szolgáltató kínálatában a múlt hétvégén. A kubai származású szőke ciklon pedig nem úgy tűnik, mintha le akarna állni az újbóli színre lépését követően, és máris több, egykori szerepének feltámasztása is be lett harangozva. Az egyik ilyen az 1994-ben megjelent A Maszk volt, melynek örökségét a botrányosan rossz második rész ugyan egy kicsit megcincálta, de egy harmadik felvonás elkészülte, Jim Carrey-vel és az ismét elérhető Cameron Diazzal a főszerepben ezt talán helyre tehetné.

Cameron Diaz új filmje, az Újra akcióban jelenleg az egyik legnépszerűbb projekt a Netflixen

Cameron Diaz nem áll a folytatás útjába

A rivaldafényt az elmúlt évtizedben elkerülő Cameron Diaz az Acces Hollywoodnak adott interjút az Újra akcióban kapcsán. A beszélgetés során elkerülhetetlenül felmerültek korábbi művei, így például A Maszk is. A sikeres vígjátékkal kapcsolatban azt kérdezték a színésznőtől, hogy újra eljátszaná-e szerepét egy esetleges harmadik fejezetben:

Ha Jim [Carrey] benne van, akkor én is.

– árulta el szűkszavúan a színésznő.

Jim Carrey-n egyébként egyáltalán nem múlik a dolog, hiszen a kétszeres Golden Globe-díjas színész nemrégiben két korábbi szerepéről is úgy nyilatkozott, hogy megfelelő ötlet esetén nagyon szívesen magára öltené megint a régi jelmezeit. Az egyik ilyen, szóban forgó szerepe a karácsonyi örök kedvenc, a Grincs, míg a másik a Diazzal karöltve készített Maszk volt.

Cameron Diaz szívesen újra Jim Carrey ölébe huppanna

Jöhet a Charlie angyalai 3. is?

Ugyanebben az interjúban egy másik, közönségkedvencnek számító franchise-ra, a Charlie angyalaira is kitért a sztárszínész. Elmondása szerint a szexi igazságosztó szerepkörében is szívesen látná magát ismét, mi több, Jamie Foxxot is magával rángatná a projektbe, mivel szerinte tökéletes választás lenne Bosley szerepére.