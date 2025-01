Nem csak Cameron Diaznak lett elege Hollywoodból

A testépítés és a mozi világa után a politika felé evezett Arnold Schwarzenegger (Fotó: Faye Sadou)

Daniel Day-Lewis

Az egyik leghatalmasabb színészlegendának számító Daniel Day-Lewis igazi visszavonulási specialista. Tartalmas karrierje során több alkalommal is felhagyott a színészkedéssel, a legutóbbi ilyen döntését 2017-ben hozta meg, azóta nem is vállalt el semmiféle munkát, hiába könyörgött neki a fél filmipar. Noha most úgy tűnik, ismét megszakítja nyugalmi állapotát, hiszen néhány hónappal ezelőtt felrobbantotta az internetet a hír, hogy fia, Ronan Day-Lewis Anemone című filmjében fog ismét kamera elé állni.

Daniel Day-Lewis igazi mestere a hosszabb pihenőknek (Fotó: Focus Features / NORTHFOTO / Entertainment Pictures)

Ke Huy Quan

Az Indiana Jones és a végzet templomából, valamint a Kincsvadászokból megismert, kedves, aprócska kisfiúnak fényes jövőt jósoltak Hollywoodban. Végül ez a nagy karrier csak egy óriási csúszással érkezett meg, hiszen közel 20 évnyi állandó munkakeresés után 2002-ben Quan úgy döntött, elköszön az álomgyártól, és felhagy a filmezéssel. Végül szintén majdnem két évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy rászánja magát a visszatérésre, ami álomszerűre sikerült. A Minden, mindenhol, mindenkorban nyújtott alakításáért rögtön Oscart is nyert, azóta pedig sorban kapja a kecsegtető ajánlatokat. Legközelebb A szerelem fáj című akció-vígjáték főszerepében tűnik majd fel februárban.

Ke Huy Quan visszatérése álomszerűre sikerült (Fotó: WALTER / BESTIMAGE)

Cameron Diaz

Sokakat meglepett, mikor 2014-ben szinte a semmiből ellépett a reflektorfény elől Cameron Diaz, aki addig olyan kultikus alkotásokhoz adta a nevét, mint például a Vanília égbolt, a Shrek vagy A Maszk. A kubai származású színésznő már többször kifejtette annak az okát, miért volt szüksége pihenőre, és a magára, valamint a családjára fordított időt igyekezett maximálisan kihasználni. Férjhez ment, gyerekei születtek, illetve saját borászati vállalkozását is elindította. Majd most, bő egy évtized után, elérkezettnek látta az időt arra, hogy ismét háruljon rá egy kevés a rivaldafényből.