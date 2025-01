Thor és Hulk együtt hajtja végre a tökéletes rablást

Sztárparádéval készül az év legjobban várt krimije. A Crime 101 című film főszereplői Chris Hemsworth és Mark Ruffalo, azaz maga Thor és Hulk lesznek a Marvel-univerzumból. A két színészt a világ legszövevényesebb rablása hozza össze, amihez képest George Clooney és Brad Pitt Ocean's filmjei délutáni gyerekmatinénak számítanak. A forgatás már javában zajlik és még idén debütálhat a szuperprodukció, aminek a mellékszerepeiben fél Hollywood feltűnik.

Chris Hemsworth és Mark Ruffalo újra együtt forgat (Fotó: AFP / Collection ChristopheL via AFP/thor)

A két jóképű színész az utóbb közel két évtizedet kis túlzással együtt töltötte, hiszen számos Marvel-filmben láthattuk együtt a bosszúállókat, nem beszélve a szuperhősök egyéni filmjeiről, ahol egy-egy cameo szerepben is feltűntek. Most a 42 éves vikingalkatú ausztrál és az 58 éves négyszeres Oscar-jelölt karakterszínész a világ legszövevényesebb rablásába keverednek. A Crime 101 Don Winslow sikerregénye alapján készül, amiért évek óta csatároztak a legnagyobb stúdiók az álomgyárban. Végül az Amazon jött ki nyertesen a két évig tartó licitháborúban, akkor még Pedro Pascal főszerelésével kezdték el az előkészületeket, ám a színész inkább a zombikat és a Star Wars univerzumot választotta. Helyette lépett a képbe Hemsworth, majd Ruffalo, és csatlakozott hozzájuk fél Hollywood. A női főszerepben a kortalan és Oscar-díjas Halle Berry lesz látható, illetve a Timothée Chalamet nevével fémjelzett Bob Dylan filmért friss Oscar-jelölt Monica Barbaro. Mellettük a Salburben a Murder on the Dancefloor-ra meztelenül parádézó Barry Keoghan, Corey Hawkins, valamint a legendás Jennifer Jason Leigh és Nick Nolte is szerepet kapott a filmben.

A kortalan Halle Berry is csatlakozott a Crime 101 stábjához Fotó: AFP / Getty Images via AFP

A Crime 101 a kritikák szerint is az utóbbi évek egyik legizgalmasabb krimije, amiben Lou Lubesnick nevű detektív kalandjait követhetjük nyomon, amint a világ leghíresebb tolvaját próbálja elkapni a Crime 101 néven ismert rejtélyes kézikönyv segítségével, ami egy útmutató a tökéletes rablás elkövetéséhez. A film pontos premierdátumáról nincs hír, de akiknek addig hiányoznak Hemsworth kockái vagy Ruffalo zöld kitörései, azok látogassanak el a Disney+-ra, ahol az összes Marvel-film megtalálható.