5 film a születésnapos Christian Bale-től, amit érdemes legalább egyszer látni

Christian Bale Oscar- és kétszeres Golden Globe-díjas színésszé vált azóta, ráadásul a modern filmtörténelem egyik legikonikusabb figurájaként is emlegetik. A színész január 30-án ünnepli születésnapját, amely kapcsán összeszedtünk 5 olyan filmet, amelyeket kár lenne kihagyni.

Christian Bale a filmvilág egyik legnépszerűbb alakja Fotó: AFP

Christian Bale 51 éves lett, íme 5 olyan film, amit látnod kell tőle

A nap birodalma (Empire of the Sun – 1987)

Steven Spielberg 1987-es filmjében egy kisfiú életét követhetjük nyomon, aki szüleivel a csodálatos Sanghaiban él, mikor is kitör a második világháború, és a japán hadsereg elfoglalja Kínát. Az ifjú Christian Bale által megformált Jim Graham elkeveredik szülei mellől, és magára marad a háború alatt, mígnem elfogják és fogolytáborba zárják. Jim ott tanulja meg a túlélés minden fortélyát és még a harcok kegyetlensége ellenére is képes mindent mesebelivé varázsolni, színes fantáziájának köszönhetően. A rendező, Steven Spielberg és az író, Tom Stoppard egyébként J. G. Ballard azonos című, 1984-es, félig önéletrajzi regénye alapján készítette a filmet, amely 1988-ban a legjobb hang kategóriában Oscar-díjat is nyert. Nem mellesleg Steven Spilberg és Tom Stoppard 4000 kisgyermek közül választották ki Christian Bale-t.

A nap birodalma főszerepére 4000 jelentkező közül lett Christian Bale a befutó (Fotó: AFP)

Amerikai pszichó (American Psycho – 2000)

Patrick Bateman (Christian Bale) egy dúsgazdag és befolyásos befektető fia. Az apja átlal kitaposott úton haladó aranyifjú akárhová megy, a társaság középpontja, rengetegen tisztelik. Patrick-nek azonban van egy sötét oldala is, hiszen amellett, hogy imádja a pénzt és a csillogást, egy megszállott, gátlástalan sorozatgyilkos is. Kegyetlenül lemészárol bárkit, aki útjába kerül, még akkor is, ha igazából még indítéka sincs arra, hogy embert öljön. Christian Bale ikonikus alakítása azon túl, hogy egy magával ragadó filmdráma, a kapitalizmus sekélyességére és gonoszságára is tökéletesen rávilágít, hiszen a Wall Street-en mindenkit csak a haszonszerzés és a felszín foglalkoztat.

Elmebeteg sorozatgyilkosként is meggyőző tudott lenni (Fotó: AFP)

Equilibrium – Gyilkos nyugalom (Equilibrium – 2002)

A Mátrix konkurenciájának készült mozi a harmadik világháborút követő időkről szól, ahol a széthullott társadalmak élére egy velejéig romlott csoportosulás áll, élükön egy rejtélyes vezetővel. Az Atya betiltat minden művészeti alkotást, sőt, az érzelmek megélésével is így tesz, ezen szankciók mellett pedig Proziumot adagol népének, hogy azzal mossa ki az emberek elméjét. Akurt Wimmer által írt és rendezett moziban Christian Bale John Preston karakterét játssza, aki a Gramaton vezetőjeként az érzelemmentesítést hivatott folyamatosan ellenőrizni. John hűsége kikezdhetetlen, még felesége kivégzését is rezzenéstelen arccal nézte végig. Egy nap azonban kimarad a Prozium-adagja, ennek következtében pedig megjelennek életében az érzelmek és az emlékek...